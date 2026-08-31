La Fiorentina molla Zirkzee e acquista Beto per 18 milioni
La Fiorentina ha trovato il dopo Kean: è Beto, attaccante dell’Everton che il club viola acquista pagando 18 milioni di euro a titolo definitivo. Via libera a questo punto per Moise, che già oggi potrà viaggiare direzione Como. Questo è l’esito di una domenica nella quale la Fiorentina si era tenuta stretta Zirkzee, dopo aver fatto un passaggio per Balogun: una giornata ad alto tasso di stress vissuta al Viola Park, dopo il sabato che era stato a sua volta un frullatore di delusione ed emozioni. Ma ieri tutta l’attenzione dei dirigenti, in testa Paratici, è stata rivolta al mercato, perché la questione del centravanti che vada a sostituire Kean era una priorità assoluta. E la cessione di Moise ai lariani per 40 milioni potrebbe finanziare nelle ultime ore del mercato l’ingaggio di un altro esterno di attacco: Gnonto del Leeds è l’obiettivo su cui sta lavorando in queste ore il club viola.
Zirkzee era la prima scelta. Il doppio ok non arrivato per "colpa" della Juventus
La Fiorentina è arrivata in fondo a una vicenda forse incartata su se stessa per una serie di componenti non facilmente neutralizzabili perché ingigantite dagli eventi, forse si capirà il motivo o forse no e comunque non importa: importa a Grosso, al progetto-squadra da concludere nel migliore dei modi, ai tifosi, prendere il nuovo rinforzo che vada ad aggiungersi a Pellegrino per modificare completamente la fisionomia dell’attacco, dove è arrivato Njie per la fascia e lì sullo sfondo rimane anche Gnonto. Parentesi: il ritorno di Torreira a centrocampo potrebbe essere una cosa dell’ultimo giorno. Parentesi chiusa e sotto con la trattativa per arrivare al centravanti scelto. Zirkzee era l’obiettivo principale del club di Commisso, l’elemento individuato come quello giusto per qualità tecniche e caratteristiche atletiche per dare una soluzione in più al gioco offensivo: solo che, a proposito di situazioni che non si sbloccano, il Manchester United e Zirkzee a ieri sera non avevano ancora dato un doppio sì alla doppia offerta della Fiorentina (40 milioni ai Red Devils partendo dal prestito oneroso, 4,5 milioni a stagione per l’olandese). “Colpa” della Juventus, che se fa uscire David liberando il posto in attacco fa valere la primogenitura con Manchester e Zirkzee per avere la meglio sui viola. Da qui la decisione di svoltare su Beto.
Beto è il dopo-Kean
E allora la Fiorentina con metà circa di quei 40 milioni ha deciso di andare forte su Beto, nella convinzione che il portoghese in forza all’Udinese dal 2021 al 2023 e ora al quarto anno all’Everton (undici minuti all’esordio in Premier League contro il Crystal Palace, venti sabato contro il Bournemouth sempre subentrando) sia l’uomo giusto per compensare la partenza di Kean. Ripresi e mai mollati, ieri sulla direttrice Firenze-Liverpool ci sono stati contatti ripetuti sfociati poi nell’accordo, mentre col calciatore che è entrato in scadenza di contratto (giugno 2027) non ce n’è stato bisogno, dopo il suo consenso al trasferimento alla Fiorentina. Non solo: nel frattempo che viaggiavano da Zirkzee a Beto, al Viola Park s’informavano anche su Folarin Balogun, il più attrattivo e incisivo degli Stati Uniti di Pochettino al Mondiale americano e anche al Monaco dove l’anno passato tra Ligue 1 e Champions League ha segnato 18 gol in 40 partite. La notte appena trascorsa, però, ha portato il centravanti.
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