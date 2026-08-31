La Fiorentina molla Zirkzee e acquista Beto per 18 milioni

La Fiorentina ha trovato il dopo Kean: è Beto, attaccante dell’Everton che il club viola acquista pagando 18 milioni di euro a titolo definitivo. Via libera a questo punto per Moise, che già oggi potrà viaggiare direzione Como. Questo è l’esito di una domenica nella quale la Fiorentina si era tenuta stretta Zirkzee, dopo aver fatto un passaggio per Balogun: una giornata ad alto tasso di stress vissuta al Viola Park, dopo il sabato che era stato a sua volta un frullatore di delusione ed emozioni. Ma ieri tutta l’attenzione dei dirigenti, in testa Paratici, è stata rivolta al mercato, perché la questione del centravanti che vada a sostituire Kean era una priorità assoluta. E la cessione di Moise ai lariani per 40 milioni potrebbe finanziare nelle ultime ore del mercato l’ingaggio di un altro esterno di attacco: Gnonto del Leeds è l’obiettivo su cui sta lavorando in queste ore il club viola.

Zirkzee era la prima scelta. Il doppio ok non arrivato per "colpa" della Juventus La Fiorentina è arrivata in fondo a una vicenda forse incartata su se stessa per una serie di componenti non facilmente neutralizzabili perché ingigantite dagli eventi, forse si capirà il motivo o forse no e comunque non importa: importa a Grosso, al progetto-squadra da concludere nel migliore dei modi, ai tifosi, prendere il nuovo rinforzo che vada ad aggiungersi a Pellegrino per modificare completamente la fisionomia dell’attacco, dove è arrivato Njie per la fascia e lì sullo sfondo rimane anche Gnonto. Parentesi: il ritorno di Torreira a centrocampo potrebbe essere una cosa dell’ultimo giorno. Parentesi chiusa e sotto con la trattativa per arrivare al centravanti scelto. Zirkzee era l’obiettivo principale del club di Commisso, l’elemento individuato come quello giusto per qualità tecniche e caratteristiche atletiche per dare una soluzione in più al gioco offensivo: solo che, a proposito di situazioni che non si sbloccano, il Manchester United e Zirkzee a ieri sera non avevano ancora dato un doppio sì alla doppia offerta della Fiorentina (40 milioni ai Red Devils partendo dal prestito oneroso, 4,5 milioni a stagione per l’olandese). “Colpa” della Juventus, che se fa uscire David liberando il posto in attacco fa valere la primogenitura con Manchester e Zirkzee per avere la meglio sui viola. Da qui la decisione di svoltare su Beto.