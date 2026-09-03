Ciclo Paratici: 130 milioni spesi per una Fiorentina che duri nel tempo

Competitiva e duratura. Si torna sempre lì, al manifesto programmatico che Paratici ha fatto proprio ed esposto nella bacheca viola, ovviamente poi ripreso da Fabio Grosso con le stesse parole e gli stessi concetti il giorno invece della sua presentazione. Perché la proiezione nel futuro dall’immediato (duratura) è stata la linea da seguire nella costruzione della nuova Fiorentina durante il mercato, e mai ha conosciuto incertezze negli scossoni inevitabili lungo il percorso, e adesso sarà il campo a dire se il gruppo creato dal mix darà una squadra che sappia lottare per obiettivi ambiziosi (competitiva). Una cosa è sicura, intanto: questo mercato costato 130 milioni strizza l’occhio alla Fiorentina che sarà negli anni.