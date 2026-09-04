Mateo Pellegrino: "L'inizio della Fiorentina, la pressione, la meditazione e quelle parole di Batistuta..."

Nel calcio come nella vita il cognome giusto può aprire una porta. Per restare dentro, però, servono i gol. Mateo Pellegrino lo sa bene. Suo padre Mauricio ora allena, ma ha vissuto intere stagioni tra Europa e Sud America come difensore. Al figlio, invece, piace segnare: «Confermo, è sempre la mia prima scelta. Ma anche fare assist mi rende felice, l’importante è che alla fine la palla entri. Il gol è il gol».

Lo incontriamo in quel meraviglioso gioiello voluto da Rocco Commisso che è il Viola Park. Nel giorno in cui la signora Catherine diventa ufficialmente vicepresidente, Pellegrino ha appena terminato l’allenamento. La Fiorentina gioca domani contro il Torino, dopo le due sconfitte contro Roma e Frosinone, la pressione è alta: «Ma non ci spaventa. Purtroppo siamo partiti male, ci dispiace, soprattutto il ko nel giorno del Centenario ce la portiamo dentro. Ma noi non siamo questi, siamo all’inizio di un percorso. Dateci tempo e fiducia».

Dopo l’ottimo mercato è innegabile che ci fossero aspettative diverse.

«Sicuramente anche noi avremmo voluto iniziare il campionato in maniera diversa, ma ora non possiamo fare altro che rimboccarci le maniche e lavorare ancora di più. A livello personale sono contento e motivato, voglio dimostrare quello che so fare, qui c’è tutto per lavorare nel migliore dei modi, basta vedere i campi dove ci alleniamo. A livello collettivo sono e siamo dispiaciuti, ma adesso dobbiamo mettere il focus sugli errori fatti e migliorare già da domani».

Perché la Fiorentina?

«Perché mi hanno voluto tanto e sentivo che era il progetto giusto per me. Volevo restare in Italia, ho capito che questa poteva essere la mia grande occasione».

L’hanno cercata anche dall’estero?

«Qualche chiamata c’è stata, ma per me, alla mia età, penso sia giusta la Serie A. Qui posso migliorare tanto».

Non ha detto subito sì.

«Nella vita bisogna sempre ponderare bene ogni decisione, sapevo che mi volevano dall’inizio dell’estate, ho fatto tutta la preparazione con il Parma, poi ho scelto la soluzione migliore per me, penso sia normale a venticinque anni».

Pensa e medita.

«Sì, da tre anni. Mi aiuta in campo e nella vita di tutti i giorni, mi serve a stare tranquillo. Ho iniziato grazie ai consigli di mio fratello maggiore e oggi penso che mi faccia molto bene».

Sta ancora studiando francese?

«Parlo spagnolo, italiano e inglese. Il francese l’ho imparato a scuola, lo capisco, ma lo dovrei un po’ riprendere e vorrei farlo. Sono concentrato solo sul campo ora e sull’italiano, devo ampliare il mio vocabolario, non riesco ad aggiungere altre cose. Ma la verità è che la mia ragazza mi dice che in realtà di tempo ne ho».

La Fiorentina per prenderla ha fatto un investimento importante. E adesso è andato via anche Kean: pressione?

«No, uno stimolo. La pressione, che credo sia positiva, me la metto da solo per crescere. So quanto la Fiorentina abbia investito su di me, ne sono grato, sono qui per aiutare».

Con Grosso come va?

«Bene, è un allenatore giovane, con tante idee, molto vivo. Penso che sia l’uomo giusto per noi, fa crescere i calciatori a livello individuale e poi lavora sul collettivo».

Messaggio per i tifosi?

«Li ringrazio per la festa molto bella che hanno fatto per i cento anni. Noi tutti siamo molto dispiaciuti, si meritavano una gioia. Ma sono sicuro che ribalteremo questa situazione, loro continueranno a spingere. Daremo tutto, ve lo assicuro».