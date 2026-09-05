Lo sfogo del figlio di Segato: "La Fiorentina di mio padre dimenticata al Centenario"

Caro Alberto,

ho letto il tuo editoriale sul Corriere dello Sport e ho condiviso molto quello che hai scritto sulla gestione e sull’organizzazione del Centenario.

Personalmente, poi, c’è una cosa che mi ha lasciato davvero tanta amarezza: non aver visto nemmeno un riferimento alla squadra del 1955/56, quella del primo Scudetto della Fiorentina.

Ti confesso che ci sono rimasto male soprattutto pensando ai familiari di quei giocatori, ormai quasi tutti scomparsi. Non credo che avessero bisogno di dieci minuti di notorietà o di chissà quale celebrazione. Sarebbe bastato anche solo un piccolo filmato, qualche immagine, un minuto per ricordare quegli uomini e dire semplicemente: «Questa è la squadra che ha portato il primo Scudetto a Firenze».