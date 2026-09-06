La Fiorentina esonera Grosso: arriva l'annuncio ufficiale
Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina. Dopo la sconfitta contro il Torino, la terza di fila, la dirigenza viola ha esonerato l'allenatore, che in realtà era già stato sollevato dall'incarico dai fischi dei tifosi presenti al Franchi. Poche righe pubblicate sul sito ufficiale hanno confermato il definitivo strappo: "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile". La Fiorentina viene da una stagione complessa (si è salvata solo grazie a Vanoli), ha speso tantissimo sul mercato, oltre 100 milioni di euro, e nell'anno del centenario tutti si aspettano un avvio diverso.
Fiorentina, salta Grosso: zero punti in tre partite
Zero punti in classifica sono un bottino magrissimo, inaspettato. Grosso paga subito il prezzo più alto: si tratta del primo esonero nel massimo campionato. Adesso si attende il nome del successore. L'ex tecnico del Sassuolo, dopo il ko con il Frosinone, aveva detto una frase particolare, che adesso prende un senso diverso: "Dobbiamo mettere le fondamenta, se non hai i muri dove appoggiare bei quadri diventano fini a sé stessi. Dobbiamo strutturarci sotto tutti i punti di vista". Questo lavoro lo farà un altro allenatore.
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