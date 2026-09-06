La Fiorentina esonera Grosso: arriva l'annuncio ufficiale 

Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina. Dopo la sconfitta contro il Torino, la terza di fila, la dirigenza viola ha esonerato l'allenatore, che in realtà era già stato sollevato dall'incarico dai fischi dei tifosi presenti al Franchi. Poche righe pubblicate sul sito ufficiale hanno confermato il definitivo strappo: "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile". La Fiorentina viene da una stagione complessa (si è salvata solo grazie a Vanoli), ha speso tantissimo sul mercato, oltre 100 milioni di euro, e nell'anno del centenario tutti si aspettano un avvio diverso.