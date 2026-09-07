Fiorentina, tutti i nomi per sostituire Grosso esonerato

Fabio Grosso non è più l’allenatore della Fiorentina. Tre righe di scarnissimo comunicato reso noto alle 23,30 (anche se l’orario indicato nella nota all’interno del sito del club viola riportava 21,23), come tre partite di campionato è durato il tecnico romano sulla panchina viola: sconfitta contro la Roma, sconfitta contro il Frosinone, sconfitta contro il Torino, queste ultime due al Franchi, con un totale di nove gol al passivo e appena uno segnato. Morale: ieri, al culmine di una giornata in cui conferme e smentite di quello che poi sarebbe accaduto si sono alternate mentre al Viola Park c’erano soltanto i dirigenti perché la squadra usufruiva di un giorno di riposo, si è interrotto il rapporto tra la Fiorentina e Grosso nel modo più brusco e più inaspettato ripensando solo a tre settimane fa e alla vigilia di campionato carica di ambizioni. Con un esonero che in un colpo annulla e rinnova il progetto studiato e messo in atto quest’estate.