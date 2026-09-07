Fiorentina, torna Vanoli: accelerazione decisiva nella notte, ecco quali erano gli altri nomi in lizza
La Fiorentina riparte da Paolo Vanoli. Il tecnico, che aveva chiuso la stagione sulla panchina dei viola, tornerà a guidare il club toscano, dopo l'esonero di Fabio Grosso, ufficializzato dalla società dopo il terzo ko consecutivo in campionato. Vanoli ha scavalcato tutti i possibili contendenti nella notte. Un'accelerazione definitiva che ha permesso a Paratici di rompere gli indugi e di riportare Vanoli alla guida del club.
L'addio a Grosso e il ritorno di Vanoli
Il tecnico potrebbe già dirigere l'allenamento odierno, che segna la ripresa della squadra viola dopo il giorno di riposo e verso la trasferta di Venezia, in programma venerdì 11 settembre. Vanoli è stato scelto dalla Fiorentina per sostituire Fabio Grosso, protagonista di un esordio di stagione negativo: tre sconfitte consecutive, nove gol subiti e solo uno fatto.
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