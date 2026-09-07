Fiorentina, torna Vanoli: accelerazione decisiva nella notte, ecco quali erano gli altri nomi in lizza

La Fiorentina riparte da Paolo Vanoli. Il tecnico, che aveva chiuso la stagione sulla panchina dei viola, tornerà a guidare il club toscano, dopo l'esonero di Fabio Grosso, ufficializzato dalla società dopo il terzo ko consecutivo in campionato. Vanoli ha scavalcato tutti i possibili contendenti nella notte. Un'accelerazione definitiva che ha permesso a Paratici di rompere gli indugi e di riportare Vanoli alla guida del club.