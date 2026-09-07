Fiorentina, torna Vanoli: accelerazione decisiva nella notte, ecco quali erano gli altri nomi in lizza

Il club ha scelto il sostituto di Fabio Grosso, puntando sul tecnico che aveva chiuso la scorsa stagione sulla panchina viola

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Pubblicato il 07.09.2026, 08:31 (Aggiornato il 07.09.2026, 08:40)

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La Fiorentina riparte da Paolo Vanoli. Il tecnico, che aveva chiuso la stagione sulla panchina dei viola, tornerà a guidare il club toscano, dopo l'esonero di Fabio Grosso, ufficializzato dalla società dopo il terzo ko consecutivo in campionato. Vanoli ha scavalcato tutti i possibili contendenti nella notte. Un'accelerazione definitiva che ha permesso a Paratici di rompere gli indugi e di riportare Vanoli alla guida del club.

 

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L'addio a Grosso e il ritorno di Vanoli

Il tecnico potrebbe già dirigere l'allenamento odierno, che segna la ripresa della squadra viola  dopo il giorno di riposo e verso la trasferta di Venezia, in programma venerdì 11 settembre. Vanoli è stato scelto dalla Fiorentina per sostituire Fabio Grosso, protagonista di un esordio di stagione negativo: tre sconfitte consecutive, nove gol subiti e solo uno fatto.

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