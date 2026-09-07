Fiorentina, Vanoli è il nuovo allenatore: il comunicato e i dettagli del contratto

Paolo Vanoli è - di nuovo - l'allenatore della Fiorentina . A darne l'annuncio è stato il club attraverso un comunicato ufficiale . Dopo l'esonero di Fabio Grosso arrivato nella notte dopo le tre sconfitte consecutive in campionato, la società toscana ha deciso di puntare nuovamente sul tecnico che ha condotto la squadra alla salvezza nella scorsa stagione.

Il comunicato con cui la Fiorentina ha annunciato il ritorno dell'allenatore ex Torino: "ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola. Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento".

Venezia e poi il derby di Coppa con il Pisa: i primi impegni di Vanoli

Vanoli, assieme ad alcuni membri dello staff, è arrivato nella mattinata al Viola Park, dove erano presenti i vertici della società, Giuseppe e Catherine Commisso, accompagnati dal direttore sportivo Fabio Paratici e dal direttore generale Alesssandro Ferrari. Il primo impegno di Vanoli, di nuovo alla guida della Fiorentina, sarà la sfida in trasferta contro il Venezia, in programma venerdì alle ore 20:45. L'esordio al Franchi, invece, è previsto per il prossimo 15 settembre, in occasione del derby di Coppa Italia contro il Pisa.