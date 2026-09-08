Grosso esonerato dalla Fiorentina: la lite al telefono di notte, le dimissioni mancate e quelle frasi sul mercato...

Tre mesi fa Paolo Vanoli, che era l’allenatore della Fiorentina dopo averla salvata, non andava bene e da ieri è l’allenatore della Fiorentina al posto di Fabio Grosso, che tre mesi fa dopo aver disputato un buon campionato alla guida del Sassuolo, andava bene per il progetto ambizioso della nuova Fiorentina e da ieri non è più l’allenatore della Fiorentina: certe scelte fanno dei giri se non immensi di sicuro belli larghi e poi tornano al punto di partenza, perché nel percorso si sono trasformate in errori e ora la speranza di chi le ha fatte (scelte) e fatti (errori) è che questo sia il giro giusto. La cosa certa è che il tecnico varesino è rientrato al Viola Park con nessuna voglia di rivalsa, ma solo contento e carichissimo, come ha raccontato a chi lo conosce bene mentre entrava al centro sportivo intorno a mezzogiorno: semmai, con la voglia di spostare su un altro piano, elevandolo, l’ottimo lavoro della scorsa stagione.

Il contratto di Vanoli e la tensione con Grosso Ci riprova con un’altra squadra, nemmeno questa sua come non lo era quella che aveva ereditato da Pioli, ma almeno il campionato è alla terza giornata e non all’undicesima, quindi ha più tempo a disposizione (e senza l’Europa) anche se la situazione è complicata, ma pure qui non quasi compromessa come lo era quella di novembre, nella ricerca di rimotivare e riqualificare un gruppo lontanissimo da identità e rendimento accettabili. E tutto questo Vanoli lo proverà a fare con altri termini e condizioni: dal contratto a termine giugno 2026 senza premi né prolungamenti che aveva sottoscritto per sostituire Pioli, è passato ad un contratto biennale da 1,2 milioni a stagione che bene si sposa al progetto e soddisfa le sue giuste richieste, a parole nella notte tra domenica e lunedì, nei fatti ieri con la firma. Già, domenica: fino all'ora di cena, la scelta della Fiorentina (Ferrari-Paratici-Goretti con l'avallo della famiglia Commisso) era di andare avanti con Grosso allenatore almeno fino al Napoli e alla sosta.