Tra la Fiorentina e Grosso finisce molto male: cosa può succedere adesso dopo la dura telefonata con Paratici

Nella fattispecie, il riferimento necessario è alle componenti che hanno determinato la decisione assunta da Ferrari e Paratici su via libera della famiglia Commisso, e ovviamente si rifà alla telefonata a tarda serata tra il direttore sportivo e l’allenatore. Quella in cui Grosso, dopo aver manifestato il proprio dissenso sulle modalità del mercato e sulla costruzione del gruppo-squadra, che in quel momento non era stato capace di ottenere nemmeno un punto in tre partite a fronte di altrettante sconfitte contro Roma, Frosinone e Torino (le ultime due consecutive al Franchi) con nove gol al passivo e uno solo segnato, ha manifestato a Paratici i dubbi personali di non essere in grado di modificare la situazione e di risollevare la Fiorentina. Il tutto nel contesto di una discussione-litigio dai toni che chiaramente non potevano che essere accesi, seppur entro i confini del comportamento civile da tenere. Però, quello era di fatto il punto di rottura che in un attimo è diventato di non ritorno: alla richiesta di Paratici di rassegnare le dimissioni, Grosso le negava .

Gli scenari del caso Grosso-Fiorentina

Il resto è storia, con la chiamata e il ritorno di Vanoli a Firenze appena tre mesi dopo, con il primo allenamento nel pomeriggio di lunedì e la doppia seduta di ieri per recuperare terreno e tempo, ma intanto la Fiorentina società non stava archiviando la questione riguardante il rapporto con il tecnico appena esonerato e i fatti di ieri confermano e dimostrano che è così: adesso si apre un fronte differente da quello del campo e tanto se non tutto dipenderà dall’esito dell'azione disciplinare che il club viola sta valutando di avanzare a carico di Grosso. Un’opzione che somiglia molto a una certezza, altrimenti non se ne sarebbe nemmeno parlato, e quindi gli scenari futuri tra la Fiorentina e Fabio Grosso sono strettamente legati al responso della commissione federale: dalla risoluzione consensuale del contratto al licenziamento per giusta causa, in seguito sarà possibile un ventaglio di opzioni che soltanto l'entità dell’azione disciplinare potrà determinare e qualsiasi ipotesi in questo momento è fuorviante, fuori luogo e pretestuosa. Una cosa è già sicura: tra la Fiorentina e Grosso è finita subito e male. Molto male.