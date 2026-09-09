Fiorentina e Vanoli, ora lavoro, i sogni poi

Leggi il commento sul ritorno dell'allenatore sulla panchina della Viola
Alberto Polverosi
Alberto Polverosi

3 min

Pubblicato il 09.09.2026, 09:36

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Ora ragioniamo un po’ su Vanoli e sul suo ritorno a Firenze. I tifosi che lo hanno applaudito la sera di Fiorentina-Atalanta, ultima del campionato 25-26, saranno contenti di riaverlo in panchina. Sono gli stessi che quella sera avevano ricoperto di fischi i giocatori e che sabato scorso, dopo il 2-1 del Torino, cantavano a Grosso il coretto del “salta la panchina”. Sui social e negli interventi alle radio gli umori sono un po’ di diversi. «Da Vanoli mi aspetto che faccia giocare bene la squadra», è una linea. «Io mi aspetto il settimo posto», una linea ancora più ambiziosa. È normale che i tifosi abbiano queste speranze, quelli di Firenze poi ne hanno ancora più diritto dopo le scempio dell’anno scorso.

Fiorentina, ora serve equilibrio

Però ora serve equilibrio, serve ragionare usando la testa e non la pancia. In questo momento Vanoli deve avere un solo obiettivo fondamentale: portare via la squadra dall’ultimo posto in classifica. È lo stesso identico obiettivo del campionato scorso. Oggi al Parco Viola nessuno può pensare a qualcosa di diverso. Dopo si vedrà, ma solo dopo. Ora no. Vale la pena ricordare quanto è successo non tanto tempo fa, solo mesi addietro, quando la squadra di Pioli stava precipitando sempre più giù e tanti pensavano che sarebbero bastate due o tre vittorie (inevitabili “visto la squadra che abbiamo”) per risolvere ogni problema. Oggi deve essere quello il pensiero da evitare.

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Fiorentina, Vanoli ha più tempo e un organico di maggior qualità per sistemare le cose

La Fiorentina è ultima perché ha meritato di essere ultima. È da qui che deve ripartire. La differenza è che l’anno scorso Vanoli ha preso la squadra in fondo alla classifica all’undicesima giornata, stavolta è sempre ultima ma siamo solo alla terza. Ha più tempo per sistemare le cose e poi ha un organico di maggior qualità, lo ha detto lui stesso che «con questo mercato si può sognare». Ecco, ora che è tornato anche lui lasci quei sogni nell’intervista a Zazzaroni. Li tirerà fuori più avanti, se tutto andrà bene.

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"Vanoli-mattoncino" pronto a ricominciare da capo 

Lo aspetta un lavoro mica semplice, finora la Fiorentina è stata il niente: gioco, idee, forza, temperamento, assetto, scelte, condizione fisica, non c’è niente che possa avvicinare la Viola al concetto di squadra. Il nuovo/vecchio allenatore deve ricominciare da capo e la speranza di Firenze è che impieghi meno tempo dell’anno scorso. A Lady Radio un ascoltatore lo ha chiamato “Vanoli-mattoncino”. Definizione perfetta, un mattoncino ogni giorno per tirare su le fondamenta. All’arredo potrà pensarci dopo.

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