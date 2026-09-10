Fiorentina a misura di Vanoli: chiedeva una squadra più forte, ora ce l’ha
Nell'inaspettata evoluzione del rapporto tra Paolo Vanoli e la Fiorentina alcune frasi, pronunciate dal nuovo-vecchio allenatore, risultano profetiche. La prima risale a fine novembre 2025, dopo la sua prima sconfitta in campionato, a Bergamo, quando in conferenza stampa spiattella uno dei punti deboli di quella rosa: «Non ho a disposizione esterni alti di ruolo, nel calcio di oggi diventa difficile farne a meno»; poi, a fine maggio, nei giorni di limbo in attesa della decisione di Fabio Paratici, parla del suo futuro: «Non voglio rimanere per riconoscenza, voglio portare la Fiorentina in alto e vorrei una Fiorentina forte».
Vanoli, da cosa riparte alla Fiorentina
Dopo i due mesi horror di Fabio Grosso e le discussioni degli ultimissimi giorni, Paratici è stato costretto a tirare il maniglione antipanico ed ecco che, per magia, in una notte si è ri-materializzato l'allenatore della salvezza semi-miracolosa. Che adesso ha la vettura che chiedeva, anche se non era stata costruita per lui. A cominciare dagli esterni: con tutto il rispetto per Solomon e Harrison, presi a gennaio per tamponare la falla, Gnonto, Njie, ma soprattutto Goncalves e Mastantuono, due che esterni puri non sono ma partono comunque da quelle zone di campo, hanno un altro lignaggio e altre prospettive. Ci sono pochi punti di contatto con la rosa 2025-26, visto il ripulisti chiesto dalla piazza e assecondato dalla dirigenza in estate. C'è il portiere, David De Gea, a cui lui stesso ha conferito i galloni da capitano. E poi cinque giocatori di movimento che ha valorizzato: Dodo, Pongracic, Ranieri, Fagioli, Ndour (gli altri sono Brescianini, Parisi ancora ai box e Christensen e Lezzerini). Da loro proverà a ripartire.
Fiorentina, i primi rebus per Vanoli
Al di là dell'inevitabile impostazione a quattro dietro, ci sarà da costruire un accenno di gioco mai intravisto nelle tre settimane di impegni ufficiali con Grosso. La prima sfida per Vanoli, già a partire da Venezia, sarà trovare un sistema in cui le due potenziali stelle, Mastantuono e Goncalves, possano avere cittadinanza, cercando anche di capire quale dei due centravanti, Beto o Pellegrino, possa sposarsi meglio con loro.
Vanoli e il ritorno alla Fiorentina, squadra e obiettivi
«Da grandi poteri derivano grandi responsabilità». La frase culto di Spiderman si appiccica bene addosso anche a questo Vanoli-bis, visto che il valore della rosa è cresciuto. La prima volta il tecnico varesotto era arrivato sbuffando, urlando e sbattendo i pugni, atteggiamento inevitabile per la situazione da Sos, ma adesso l'approccio dovrà essere diverso. C'è tempo, non tanto ma un po' di più rispetto a quando si è insediato per la prima volta al Viola Park.
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