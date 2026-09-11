Venezia-Fiorentina diretta Serie A: segui l'anticipo tra Stroppa e Vanoli LIVE

Tre sconfitte consecutive e l’esonero di Grosso hanno fatto scattare l’allarme in casa Fiorentina. Ora per la Viola è arrivato il momento di cambiare marcia, ritrovare certezze e soprattutto punti. E per ripartire si torna, in un certo senso, al passato: la nuova Fiorentina nasce a Venezia, dove Paolo Vanoli è pronto al suo debutto bis sulla panchina viola. Una trasferta che vale molto più dei tre punti: al Penzo comincia un nuovo capitolo della stagione. Tutti gli aggiornamenti in diretta.
21:11
22' - Venezia in vantaggio!
Akor Adams gela la Fiorentina! Ripartenza perfetta dei lagunari, orchestrata magistralmente da Busio, che porta il Venezia a colpire in velocità. L’azione arriva ad Adams, che lascia partire una conclusione straordinaria e imprendibile per De Gea. Venezia avanti 1-0.
21:09
19' - Fiorentina ad un passo dal gol
Splendida azione tutta di prima dei viola: Ndour verticalizza per Mastantuono, che premia subito la sovrapposizione di Álex Jiménez. Il terzino si presenta a tu per tu con Stankovic, ma aspetta troppo prima di concludere. Il portiere del Venezia accorcia in uscita e Jiménez prova a calciare forte, mandando però il pallone fuori.
21:00
10' - Mastantuono ci prova!
Matias Moreno salva tutto su Mastantuono! Grande accelerazione di Njie, che dopo una galoppata in velocità cambia gioco e pesca Mastantuono. Il viola salta prima Haps e poi Sohm, ma temporeggia troppo al momento della conclusione: Moreno recupera e lo chiude provvidenzialmente, evitando un’occasione potenzialmente pericolosissima.
20:57
7' - Venezia pericoloso
Ci prova Yeboah! Kike Pérez pennella il calcio di punizione sul secondo palo, dove Hainaut svetta e fa da sponda per Yeboah. L’attaccante gira di testa verso la porta, ma non riesce a trovare lo specchio.
20:48
2' - Primo squillo della Fiorentina
Atta per Mastantuono, che da posizione defilata calcia subito. Blocca Stankovic.
20:46
1' - Inizia Venezia-Fiorentina
Si parte in uno stadio pieno. Primo pallone per la Fiorentina
20:40
Ci siamo, tutto pronto al Penzo
Squadre pronte ad entrare in campo, tra poco il via del match.
20:18
I numeri tra Venezia e Fiorentina
La Fiorentina è una delle vittime preferite del Venezia in Serie A. I lagunari hanno infatti conquistato 11 vittorie in 28 confronti contro i viola, con tre pareggi e 14 sconfitte: almeno quattro successi in più rispetto a quelli ottenuti contro qualsiasi altra avversaria nella competizione. Un trend confermato anche dai confronti più recenti: nelle ultime nove sfide di Serie A, il Venezia ha battuto la Fiorentina cinque volte, a fronte di un pareggio e tre sconfitte.
20:02
Le ufficiali di Venezia-Fiorentina
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Fagioli; Atta, Mastantuono, Njie; Beto.
20:01
Fiorentina, che brutta partenza
Partenza da incubo per la Fiorentina, sconfitta in tutte le prime tre giornate di Serie A. Un dato rarissimo nella storia viola: era successo soltanto nel 1935/36, quando la squadra riuscì poi a interrompere la serie negativa pareggiando la quarta partita di campionato. A Venezia, dunque, la Fiorentina proverà a evitare un primato ancora più pesante e a conquistare i primi punti della stagione.
19:42
I numeri di Vanoli con la Fiorentina
Un ritorno quasi immediato, con un dato che rende particolare il nuovo debutto di Paolo Vanoli. Il tecnico torna infatti sulla panchina della Fiorentina dopo aver guidato la squadra nelle ultime 28 partite dello scorso campionato, chiuse con un bilancio di 9 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte. Vanoli diventa così il primo allenatore nella storia della Fiorentina a tornare in carica dopo una pausa di appena tre giornate.
19:28
Il momento del Venezia
Dall’altra parte c’è un Venezia chiamato a reagire davanti ai dodicimila spettatori attesi in laguna. L’entusiasmo del Penzo dovrà aiutare i padroni di casa a scuotersi da una classifica che, dopo le prime giornate, si è fatta già pesante. Se lo 0-2 di San Siro può rientrare nei passi falsi contro avversari di livello superiore, a preoccupare sono soprattutto i due scontri diretti già mancati.
19:15
La Fiorentina sfida il Venezia
Tutto pronto al Penzo, il Venezia ospita la nuova Fiorentina di Vanoli. Alle 20:45 il fischio d'inizio.
Venezia