Venezia-Fiorentina diretta Serie A: segui l'anticipo tra Stroppa e Vanoli LIVE

Tre sconfitte consecutive e l’esonero di Grosso hanno fatto scattare l’allarme in casa Fiorentina. Ora per la Viola è arrivato il momento di cambiare marcia, ritrovare certezze e soprattutto punti. E per ripartire si torna, in un certo senso, al passato: la nuova Fiorentina nasce a Venezia, dove Paolo Vanoli è pronto al suo debutto bis sulla panchina viola. Una trasferta che vale molto più dei tre punti: al Penzo comincia un nuovo capitolo della stagione. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

21:09

19' - Fiorentina ad un passo dal gol

Splendida azione tutta di prima dei viola: Ndour verticalizza per Mastantuono, che premia subito la sovrapposizione di Álex Jiménez. Il terzino si presenta a tu per tu con Stankovic, ma aspetta troppo prima di concludere. Il portiere del Venezia accorcia in uscita e Jiménez prova a calciare forte, mandando però il pallone fuori.

21:00

10' - Mastantuono ci prova!

Matias Moreno salva tutto su Mastantuono! Grande accelerazione di Njie, che dopo una galoppata in velocità cambia gioco e pesca Mastantuono. Il viola salta prima Haps e poi Sohm, ma temporeggia troppo al momento della conclusione: Moreno recupera e lo chiude provvidenzialmente, evitando un’occasione potenzialmente pericolosissima.

20:57

7' - Venezia pericoloso

Ci prova Yeboah! Kike Pérez pennella il calcio di punizione sul secondo palo, dove Hainaut svetta e fa da sponda per Yeboah. L’attaccante gira di testa verso la porta, ma non riesce a trovare lo specchio.

20:48

2' - Primo squillo della Fiorentina

Atta per Mastantuono, che da posizione defilata calcia subito. Blocca Stankovic.

20:46

1' - Inizia Venezia-Fiorentina

Si parte in uno stadio pieno. Primo pallone per la Fiorentina

20:40

Ci siamo, tutto pronto al Penzo

Squadre pronte ad entrare in campo, tra poco il via del match.

20:18

I numeri tra Venezia e Fiorentina

La Fiorentina è una delle vittime preferite del Venezia in Serie A. I lagunari hanno infatti conquistato 11 vittorie in 28 confronti contro i viola, con tre pareggi e 14 sconfitte: almeno quattro successi in più rispetto a quelli ottenuti contro qualsiasi altra avversaria nella competizione. Un trend confermato anche dai confronti più recenti: nelle ultime nove sfide di Serie A, il Venezia ha battuto la Fiorentina cinque volte, a fronte di un pareggio e tre sconfitte.