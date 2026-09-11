Serie A

venerdì 11 settembre 2026

Pier Luigi Penzo

VeneziaVenezia
FiorentinaFiorentina

1 - 0

23' 1° tempo

  • A. Adams, 22' (ass. : G. Busio)

Serie A

venerdì 11 settembre 2026

Pier Luigi Penzo

Arbitro Francesco Fourneau

Arbitro Francesco Fourneau

Venezia-Fiorentina diretta Serie A: segui l'anticipo tra Stroppa e Vanoli LIVE

Dopo l’esonero di Grosso la Viola riparte al Penzo: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

5 min

Pubblicato il 11.09.2026, 19:14 (Aggiornato il 11.09.2026, 21:11)

VeneziaFiorentinaliveblogSerie A
FiorentinaFiorentina Tutte le notizie sulla squadra

Tre sconfitte consecutive e l’esonero di Grosso hanno fatto scattare l’allarme in casa Fiorentina. Ora per la Viola è arrivato il momento di cambiare marcia, ritrovare certezze e soprattutto punti. E per ripartire si torna, in un certo senso, al passato: la nuova Fiorentina nasce a Venezia, dove Paolo Vanoli è pronto al suo debutto bis sulla panchina viola. Una trasferta che vale molto più dei tre punti: al Penzo comincia un nuovo capitolo della stagione. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

21:11

22' - Venezia in vantaggio!

Akor Adams gela la Fiorentina! Ripartenza perfetta dei lagunari, orchestrata magistralmente da Busio, che porta il Venezia a colpire in velocità. L’azione arriva ad Adams, che lascia partire una conclusione straordinaria e imprendibile per De Gea. Venezia avanti 1-0.

21:09

19' - Fiorentina ad un passo dal gol

Splendida azione tutta di prima dei viola: Ndour verticalizza per Mastantuono, che premia subito la sovrapposizione di Álex Jiménez. Il terzino si presenta a tu per tu con Stankovic, ma aspetta troppo prima di concludere. Il portiere del Venezia accorcia in uscita e Jiménez prova a calciare forte, mandando però il pallone fuori.

21:00

10' - Mastantuono ci prova!

Matias Moreno salva tutto su Mastantuono! Grande accelerazione di Njie, che dopo una galoppata in velocità cambia gioco e pesca Mastantuono. Il viola salta prima Haps e poi Sohm, ma temporeggia troppo al momento della conclusione: Moreno recupera e lo chiude provvidenzialmente, evitando un’occasione potenzialmente pericolosissima.

20:57

7' - Venezia pericoloso

Ci prova Yeboah! Kike Pérez pennella il calcio di punizione sul secondo palo, dove Hainaut svetta e fa da sponda per Yeboah. L’attaccante gira di testa verso la porta, ma non riesce a trovare lo specchio.

20:48

2' - Primo squillo della Fiorentina

Atta per Mastantuono, che da posizione defilata calcia subito. Blocca Stankovic.

20:46

1' - Inizia Venezia-Fiorentina

Si parte in uno stadio pieno. Primo pallone per la Fiorentina

20:40

Ci siamo, tutto pronto al Penzo

Squadre pronte ad entrare in campo, tra poco il via del match.

20:18

I numeri tra Venezia e Fiorentina

La Fiorentina è una delle vittime preferite del Venezia in Serie A. I lagunari hanno infatti conquistato 11 vittorie in 28 confronti contro i viola, con tre pareggi e 14 sconfitte: almeno quattro successi in più rispetto a quelli ottenuti contro qualsiasi altra avversaria nella competizione. Un trend confermato anche dai confronti più recenti: nelle ultime nove sfide di Serie A, il Venezia ha battuto la Fiorentina cinque volte, a fronte di un pareggio e tre sconfitte.

20:02

Le ufficiali di Venezia-Fiorentina

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams 

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Fagioli; Atta, Mastantuono, Njie; Beto.

20:01

Fiorentina, che brutta partenza

Partenza da incubo per la Fiorentina, sconfitta in tutte le prime tre giornate di Serie A. Un dato rarissimo nella storia viola: era successo soltanto nel 1935/36, quando la squadra riuscì poi a interrompere la serie negativa pareggiando la quarta partita di campionato. A Venezia, dunque, la Fiorentina proverà a evitare un primato ancora più pesante e a conquistare i primi punti della stagione.

19:42

I numeri di Vanoli con la Fiorentina

Un ritorno quasi immediato, con un dato che rende particolare il nuovo debutto di Paolo Vanoli. Il tecnico torna infatti sulla panchina della Fiorentina dopo aver guidato la squadra nelle ultime 28 partite dello scorso campionato, chiuse con un bilancio di 9 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte. Vanoli diventa così il primo allenatore nella storia della Fiorentina a tornare in carica dopo una pausa di appena tre giornate.

19:28

Il momento del Venezia

Dall’altra parte c’è un Venezia chiamato a reagire davanti ai dodicimila spettatori attesi in laguna. L’entusiasmo del Penzo dovrà aiutare i padroni di casa a scuotersi da una classifica che, dopo le prime giornate, si è fatta già pesante. Se lo 0-2 di San Siro può rientrare nei passi falsi contro avversari di livello superiore, a preoccupare sono soprattutto i due scontri diretti già mancati.

19:15

La Fiorentina sfida il Venezia

Tutto pronto al Penzo, il Venezia ospita la nuova Fiorentina di Vanoli. Alle 20:45 il fischio d'inizio.

Venezia

 

Tutte le news
Fiorentina

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS