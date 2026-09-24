Vanoli entusiasta di Goncalves: ora però lo deve innescare
E sono stati quattro punti senza Pedro Gonçalves: quelli fatti dalla Fiorentina del Vanoli-bis contro Venezia e Napoli per interrompere l’emorragia di sconfitte e provare a invertire percorso e corso subito in clamorosa salita. Sì, il fantasista-esterno portoghese c’era in tutte e due le partite (subentrato a dieci minuti dal 90’ nella prima e a venticinque nella seconda), ma a differenza di quella vista nella mezz’ora di Coppa Italia con il Pisa, con gli azzurri di Allegri non nella sua miglior versione. «Se chi entra, entra così, possiamo fare bene e andare lontano», ha detto Vanoli proprio nel post-Napoli e forse è stato soprattutto un esercizio di giustificata fiducia, perché nessuna cosa clamorosa è venuta fuori dai tre su cinque con minutaggio cospicuo (Valdepeñas e Beto gli altri due) che hanno partecipato alla sfida con i vice-campioni d’Italia. Anzi, fiducia senza forse. «Pedro mi entusiasma».
Pedro Gonçalves, gol ed esperienza internazionale al servizio della Fiorentina
INTERNAZIONALE. Appunto, sempre nelle parole di Vanoli e sempre nell’analisi in sala stampa. Pedro è ovviamente Gonçalves, come vuole essere chiamato e non con il soprannome (Pote) che ha anticipato il suo arrivo a Firenze. E ad esserne entusiasta non è soltanto il nuovo-vecchio allenatore viola, ma lo sono i tifosi della Fiorentina fin dall’annuncio sul gong del mercato, mancato l’aggancio a Cancellieri, che Paratici aveva aggiunto anche il ventottenne di scuola Sporting (prestito oneroso da 2,5 milioni, diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni). Un nome, uno che dal Portogallo si è portato dietro un centinaio di gol, così tanto per gradire, e un bel pacchetto di esperienza tra campionato, coppe nazionali e europee (21 presenze, 5 gol e 6 assist in Champions League, 15 presenze, 6 gol e 4 assist, lo score personale decisamente significativo) dopo un paio di stagioni di formazione al Wolverhampton tra il 2017 e il 2019. Ma è con lo Sporting chiaramente che si è ritagliato una certa fama: e anche quella se l’è portata dietro.
Gonçalves trequartista, ecco quando Vanoli lo utilizzerà da numero 10
PEDRO DIECI. «Io sono un 10». Con le parole invece del calciatore lusitano e se quel numero stuzzica fantasie e pensieri calcistici peccaminosi dovunque, figuriamoci a Firenze dove da Montuori a Mutu, passando per De Sisti, Antognoni, Baggio e Rui Costa, hanno applaudito e ammirato campioni che ancora fanno sciogliere d’emozione i tifosi. «Per le esigenze della squadra ovviamente posso giocare da esterno». Perché il discorso è questo. Gonçalves è arrivato in teoria per essere alter ego di Njie nelle coppie di esterni (Mastantuono-Gnonto a destra) a garantire due elementi per ruolo, ma è un trequartista centrale, quindi perfetto per il 4-2-3-1 a cui Vanoli si è affidato per raddrizzare una barca che faceva acqua da tutte le parti. In primis, nel modo di stare in campo. E allora lì ci si immagina l’ex Sporting, lì vertice alto del centrocampo che è stata la posizione di Atta finora (Vanoli risolverà il problema che problema non è) a ridosso del centravanti da lanciare verso la porta avversaria, lì per colpire creandosi l’occasione dal niente (Fiorentina-Pisa valga da promemoria). Quando? Non appena la condizione atletica sosterrà una testa veloce e piedi di velluto. «Sarò al meglio dopo la sosta». Poi, sarà Pedro Pedro Pedro Pedro pe (e questo per dirlo come la grandissima Raffaela Carrà).
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS