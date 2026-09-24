Vanoli entusiasta di Goncalves: ora però lo deve innescare

E sono stati quattro punti senza Pedro Gonçalves: quelli fatti dalla Fiorentina del Vanoli-bis contro Venezia e Napoli per interrompere l’emorragia di sconfitte e provare a invertire percorso e corso subito in clamorosa salita. Sì, il fantasista-esterno portoghese c’era in tutte e due le partite (subentrato a dieci minuti dal 90’ nella prima e a venticinque nella seconda), ma a differenza di quella vista nella mezz’ora di Coppa Italia con il Pisa, con gli azzurri di Allegri non nella sua miglior versione. «Se chi entra, entra così, possiamo fare bene e andare lontano», ha detto Vanoli proprio nel post-Napoli e forse è stato soprattutto un esercizio di giustificata fiducia, perché nessuna cosa clamorosa è venuta fuori dai tre su cinque con minutaggio cospicuo (Valdepeñas e Beto gli altri due) che hanno partecipato alla sfida con i vice-campioni d’Italia. Anzi, fiducia senza forse. «Pedro mi entusiasma».

Pedro Gonçalves, gol ed esperienza internazionale al servizio della Fiorentina INTERNAZIONALE. Appunto, sempre nelle parole di Vanoli e sempre nell’analisi in sala stampa. Pedro è ovviamente Gonçalves, come vuole essere chiamato e non con il soprannome (Pote) che ha anticipato il suo arrivo a Firenze. E ad esserne entusiasta non è soltanto il nuovo-vecchio allenatore viola, ma lo sono i tifosi della Fiorentina fin dall’annuncio sul gong del mercato, mancato l’aggancio a Cancellieri, che Paratici aveva aggiunto anche il ventottenne di scuola Sporting (prestito oneroso da 2,5 milioni, diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni). Un nome, uno che dal Portogallo si è portato dietro un centinaio di gol, così tanto per gradire, e un bel pacchetto di esperienza tra campionato, coppe nazionali e europee (21 presenze, 5 gol e 6 assist in Champions League, 15 presenze, 6 gol e 4 assist, lo score personale decisamente significativo) dopo un paio di stagioni di formazione al Wolverhampton tra il 2017 e il 2019. Ma è con lo Sporting chiaramente che si è ritagliato una certa fama: e anche quella se l’è portata dietro.