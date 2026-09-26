La missione di Vanoli: rilanciare Atta, la Fiorentina ne ha bisogno

BALLETTO . Da allora sono trascorsi due mesi e mezzo e molte cose sono già cambiate. Intanto, Grosso da domenica 6 settembre non è più l’allenatore della Fiorentina per colpa delle tre sconfitte subìte nei primi tre turni di campionato contro Roma, Frosinone e Torino, e per “colpa” un po’ anche dello stesso Atta in questo do ut des di responsabilità che ha determinato l’inizio-choc della squadra viola e l’inizio ugualmente al di sotto, se non molto al di sotto, delle aspettative da parte di quasi tutti i calciatori della rosa. Francese compreso che era, è e sarà uno degli elementi al centro delle attenzioni generali: per il carico di aspettative intorno al suo arrivo, per i soldi spesi, per la qualità che l’ohhhh di sorpresa non l’ha fatto fare solo a Grosso, ma al mercato intero e soprattutto ai tifosi viola e per loro è stato più di soddisfazione oltre che di meraviglia, questo Atta a Firenze non è stato quello che si pensava.

A proposito di cause, mettiamoci il balletto (meglio: equivoco) tattico legato alla posizione in campo dell’ex Udinese, che Grosso nelle amichevoli ha provato subito da mezzala sinistra, poi da trequartista nei due dietro alla punta centrale passato dal 4-3-3 al 4-3-2-1 in assenza di esterni offensivi di ruolo, salvo poi con l’ingresso del campionato fargli fare un giro completo: trequartista in coppia con Mastantuono a Roma, di nuovo mezzala contro il Frosinone, trequartista (subentrando) alle spalle del centravanti contro il Torino. Che fosse spaesato (Atta) e il rendimento ne potesse risentire era il minimo.

Il piano di Vanoli

SOSTA AMICA. Infine, lì (trequartista centrale) è rimasto quando la panchina se l’è presa Vanoli nell’ulteriore svolta tattica verso il 4-2-3-1 e alle spalle di Beto una partita (a Venezia) e di Pellegrino l’altra (contro il Napoli), ha giocato le due partite del Vanoli-bis con risultati personali così così, e insomma ancora - sempre legato a una condizione atletica non ottimale - non è stato il super Atta immaginato. Ma la sosta gioca a suo favore per sistemarsi a livello fisico-atletico e migliorare la conoscenza reciproca con i compagni. Certo, la Nazionale francese e impressionare Zinedine Zidane rimangono obiettivi concreti, però del 22enne cresciuto tra Rennes e Metz per il momento c’è traccia al Viola Park e non a Clairefontaine, sede del ritiro del Galletti. E a Vanoli, anche se a sua volta s’immagina un giorno Atta con la maglia dei Bleus come corrispondenza diretta delle prestazioni personali e di squadra, averlo in questi giorni a Bagno a Ripoli non dispiace di sicuro: tocca a lui (Vanoli) trovare la collocazione migliore per esaltarlo, di sicuro spesso nel vivo del gioco e più vicino possibile alla porta avversaria. Da centrocampo in su, Arthur piedi raffinati e mente veloce, comunque dove lo metti Atta.