Pellegrino sprinta per la Fioentina: la sosta per prendersi il posto da titolare

Beto impegnato con la sua Guinea Bissau nelle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, Pellegrino al Viola Park: aaa cercasi centravanti titolare e non è solo per l’assenza momentanea del compagno, con cui tra l’altro ha subito trovato un ottimo feeling in campo e fuori, che l’argentino prova a girare a proprio favore una delle priorità di Vanoli in queste tre settimane di sosta. Cioè, dare una fisionomia il più vicino possibile a quella definitiva alla squadra presa in mano soltanto il 7 settembre e lo stop del campionato è quanto mai utile per intervenire a fondo nella costruzione della sua Fiorentina. La scelta del centravanti è senza dubbio una delle cose a cui si sta dedicando il tecnico varesino.

Primogenitura Detto (da Vanoli) che durante la stagione è da mettere in preventivo una certa alternanza tra Pellegrino e Beto, finora ad avere più spazio è stato proprio l’ex Parma e, anche in questo caso, non dipende soltanto dal fatto che sia arrivato al Viola Park prima del portoghese di origini africane, quando c’era ancora Kean ma si sapeva che ci sarebbe stato presto un dopo-Kean. Paratici, che l'aveva messo nella lista di gradimento in tempi non sospetti, con un investimento da 22,5 milioni (più 2,5 di bonus) l’ha portato a Firenze. Era il 13 agosto. Beto l’ha seguito due settimane (abbondanti) più tardi per sostituire definitivamente Kean, ma intanto il sudamericano a quel punto aveva già giocato sia contro la Roma all’Olimpico che al Franchi contro il Frosinone, poi le due partite sono diventate tre contro il Torino e Grosso ancora in panchina, infine al cambio di allenatore il posto se l’è preso Beto a Venezia (e Pellegrino subentrandogli ha realizzato il gol del 3-1) e, infine, di nuovo l’ex Parma contro il Napoli in una staffetta che è diventata subito un’abitudine a rimarcare che un padrone il ruolo ancora non ce l’ha.