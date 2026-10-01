Fiorentina, ecco Atta: Vanoli lo sta portando a regime
Arthur Atta è definitivamente tornato in gruppo. Nel pomeriggio di ieri il centrocampista francese si è allenato a pieno regime assieme ai suoi compagni di squadra. Al mattino la Fiorentina si è dedicata alla parte atletica, mentre nel pomeriggio spazio al lavoro sul campo. Le tre settimane di sosta stanno dando modo ad alcuni giocatori di recuperare la forma, su tutti l’ex Udinese che aveva iniziato la stagione in maglia viola con le marce più basse per via dei problemi fisici. L’obiettivo è quello di portarlo a regime entro la ripartenza del campionato tra una decina di giorni. I presupposti legittimano un certo ottimismo.
Missione Atta, la strategia di Vanoli
LA STRATEGIA. Lo stesso Paolo Vanoli aveva fatto capire che la pausa sarebbe servita necessariamente per integrare uno dei migliori elementi della rosa per valore assoluto. E ora il tecnico viola sembra orientato a inserire Atta nel cuore di quel 4-2-3-1 collaudato contro il Napoli. Il ventitreenne nato a Rennes si piazzerebbe al centro della trequarti, facendo da anello di congiunzione tra le serpentine in profondità di Njie e la ricerca degli spazi interni di Mastantuono. Le sue doti di fantasista verrebbero, così, esaltate aggiungendo imprevedibilità a un reparto già abbondantemente qualitativo.
Atta il nuovo trequartista della Fiorentina: ballottaggio con Pedro Gonçalves
L’OCCASIONE. Secondo quanto filtra dal Viola Park, Atta è in vantaggio su Pedro Gonçalves, con il quale si giocherebbe potenzialmente il posto dietro la punta. Ad oggi Vanoli propende per il classe 2003, la cui forma fisica è in netta crescita rispetto al compagno di squadra portoghese. Inoltre il suo estro, la capacità di dialogare nello stretto e la predisposizione a inserirsi limiterebbero i riferimenti agli avversari. Tutto questo l’allenatore lo sa, ecco perché è al lavoro per definire l’introduzione del centrocampista in una zona del campo fondamentale, in un certo senso decisiva, per la costruzione della manovra offensiva.
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