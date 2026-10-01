Fiorentina, ecco Atta: Vanoli lo sta portando a regime

Arthur Atta è definitivamente tornato in gruppo. Nel pomeriggio di ieri il centrocampista francese si è allenato a pieno regime assieme ai suoi compagni di squadra. Al mattino la Fiorentina si è dedicata alla parte atletica, mentre nel pomeriggio spazio al lavoro sul campo. Le tre settimane di sosta stanno dando modo ad alcuni giocatori di recuperare la forma, su tutti l’ex Udinese che aveva iniziato la stagione in maglia viola con le marce più basse per via dei problemi fisici. L’obiettivo è quello di portarlo a regime entro la ripartenza del campionato tra una decina di giorni. I presupposti legittimano un certo ottimismo.

Missione Atta, la strategia di Vanoli LA STRATEGIA. Lo stesso Paolo Vanoli aveva fatto capire che la pausa sarebbe servita necessariamente per integrare uno dei migliori elementi della rosa per valore assoluto. E ora il tecnico viola sembra orientato a inserire Atta nel cuore di quel 4-2-3-1 collaudato contro il Napoli. Il ventitreenne nato a Rennes si piazzerebbe al centro della trequarti, facendo da anello di congiunzione tra le serpentine in profondità di Njie e la ricerca degli spazi interni di Mastantuono. Le sue doti di fantasista verrebbero, così, esaltate aggiungendo imprevedibilità a un reparto già abbondantemente qualitativo.