Firenze lo adora, ma Mastantuono si sfoga dopo le critiche e gli insulti in Argentina: "Sono così duri con me..."

Franco Mastantuono e il peso delle aspettative . È bastato davvero poco per far innamorare Firenze e i tifosi della Fiorentina , ma in Argentina è tutto diverso. Del resto, si tratta di un classe 2007, paragonato a grandi fuoriclasse del passato sin dalle giovanili del River Plate , che ha recentemente vissuto grandi cambiamenti, vestendo una maglia pesante come quella del Real Madrid e poi accettando di rimettersi in gioco in Serie A con la viola . Nel mezzo, un Mondiale saltato e tante critiche emerse sui social , dove si fa presto a bocciare un calciatore in rampa di lancio.

Mastantuono, dall'amore di Firenze alle critiche in Argentina: "La gente è molto esigente con me"

Primo gol con la maglia dell'Argentina per Franco Mastantuono, proprio in quel Monumental che lo ha reso grande ancor prima di compiere 18 anni. Nel 7-0 al Burkina Faso, il giocatore della Fiorentina si è reso protagonista di una buona prestazione, arricchita anche dalla prima gioia con l'Albiceleste. Una rete importante dopo le pressioni e le critiche piovute proprio sul talento appena 19enne, oggi alla Fiorentina: "Penso che la gente sia davvero molto esigente con me in Argentina - ha sottolineato Mastantuono a TyC Sports al termine dei 90 minuti -. Capisco cosa ci si aspetta da me. Da quando ho messo piede su questo campo per la prima volta a 16 anni, ovviamente si sono generate molte aspettative e cerco sempre di soddisfarle, ma gioco per la mia squadra, non per quello che la gente potrebbe pensare di me. Ovviamente, penso che gli argentini siano molto esigenti. Spesso sono duri con me ma cerco di godermela. Adoro essere in nazionale con così tanti giocatori esperti che mi aiutano molto a giocare a calcio e mi aiutano in campo".