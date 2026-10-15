Vanoli pensa alla svolta: la Fiorentina si rilancia con il 4-3-3

Prove di 4-3-3. Con Franco Mastantuono regolarmente in campo ad allenarsi dopo l’intervento ambulatoriale di riduzione e sintesi di frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, come annunciato martedì sera dal club viola: che poi l’uno diventi il sistema di gioco della Fiorentina anti Como e l’altro sia titolare questo è da vedersi e verificare da oggi a sabato, ma intanto ieri è stato così.

Solidità Niente di clamoroso per quanto riguarda l’aspetto tattico. Giusto un piccolo, grande ritocco al 4-2-3-1 che Vanoli ha fatto proprio dal primo giorno del suo ritorno a Firenze, nell’intento di dare una struttura più compatta e più solida al centrocampo: specie contro un avversario che fa del possesso-palla e della costruzione ragionata - all’insegna della qualità con verticalizzazioni ripetute - le sue armi principali, altrimenti l’inferiorità numerica lì nel mezzo rischia di essere un problema irrisolvibile per Fagioli e compagni. Anzi, è una certezza.