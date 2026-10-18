Vanoli: "La gioventù non deve essere un alibi"

Vanoli avvisa la Fiorentina: "Prendiamo gol con una facilità incredibile"

Il tecnico dei viola non si dà pace dopo la sconfitta contro il Como: "Ma le decisioni arbitrali ci hanno penalizzato"
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Pubblicato il 18.10.2026, 18:10

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FIRENZE - Ancora una sconfitta per la Fiorentina, la quinta in sette gare, la seconda consecutiva dopo quella di Genova. Come già Fabio Grosso, anche Paolo Vanoli si ritrova sulla graticola, con l'unico conforto di esserci già passato, qualche mese fa. Al termine del match malamente perso con il Como, il tecnico dei viola ci mette le faccia.

 

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"Arbitraggio sfortunato, ma dobbiamo imparare a reagire"

Prima di commentare nel dettaglio l'andamento del match, Vanoli ci tiene a premettere: "Più che dalla squadra, le cose negative sono arrivate dagli arbitri, noi dovevamo e potevamo essere più cattivi in apertura, ma poi è arrivato questo episodio del fallo di Pedro su Gonçalves prima del gol di Liberali, che ha mandato in confusione la squadra per cinque, sei minuti. Sul 2-2 mi hanno detto che il software non ha funzionato e hanno deciso per il fuorigioco e siamo di nuovo usciti dalla partita. Ecco questo è un aspetto da migliorare, prima ancora della tattica, imparare ad andare oltre gli episodi che ci prendono contro" .

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