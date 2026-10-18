Vanoli avvisa la Fiorentina: "Prendiamo gol con una facilità incredibile"

"Arbitraggio sfortunato, ma dobbiamo imparare a reagire"

Prima di commentare nel dettaglio l'andamento del match, Vanoli ci tiene a premettere: "Più che dalla squadra, le cose negative sono arrivate dagli arbitri, noi dovevamo e potevamo essere più cattivi in apertura, ma poi è arrivato questo episodio del fallo di Pedro su Gonçalves prima del gol di Liberali, che ha mandato in confusione la squadra per cinque, sei minuti. Sul 2-2 mi hanno detto che il software non ha funzionato e hanno deciso per il fuorigioco e siamo di nuovo usciti dalla partita. Ecco questo è un aspetto da migliorare, prima ancora della tattica, imparare ad andare oltre gli episodi che ci prendono contro" .