Non si placano le polemiche dopo Fiorentina-Como, sfida terminata 3-1 in favore dei lariani e caratterizzata da alcune decisioni arbitrali fortemente contestate dalla società viola. Dopo aver chiesto chiarimenti ufficiali alla Lega Serie A, il club toscano ha ricevuto una risposta che, tuttavia, non ha dissipato i dubbi su quanto accaduto al Franchi. Al centro della vicenda ci sono due episodi del primo tempo: il gol del vantaggio del Como, realizzato da Liberali, e la rete del possibile 2-2 annullata a Pongracic per fuorigioco. Nel primo caso, la Fiorentina contesta il mancato intervento del VAR per un presunto fallo di Milla su Pedro Gonçalves all'inizio dell'azione. Nel secondo, invece, i dubbi riguardano la procedura utilizzata per stabilire la posizione irregolare del difensore croato.

Fiorentina, la dura risposta alla Lega Serie A: cosa ha scritto

La Lega ha spiegato che in occasione della rete annullata a Pongracic, un malfunzionamento del sistema semiautomatico per il fuorigioco ha reso necessario il ricorso al tradizionale reticolato manuale, procedura prevista dal regolamento FIFA. Una ricostruzione che non ha però convinto la Fiorentina, decisa a ottenere ulteriori elementi, comprese le registrazioni delle comunicazioni tra arbitro e sala VAR. Attraverso una nuova nota ufficiale, la società viola ha quindi ribadito la propria posizione: “La Fiorentina prende atto della risposta della Lega Serie A ma ritiene le controdeduzioni non soddisfacenti e non esaustive in quanto non chiariscono, in alcun modo, la dinamica della mancata revisione VAR sul primo gol del Como e non forniscono alcuna immagine video dinamica che chiarisca definitivamente l'oggettività del fuorigioco sul gol annullato a Pongracic”. Il comunicato si conclude con un passaggio particolarmente duro, che allarga la questione alla credibilità dell'intero movimento calcistico: “Il Club continuerà a rivolgersi a tutte le istituzioni sportive preposte per avere le spiegazioni necessarie e fare chiarezza definitiva su situazioni ed episodi gravi che rischiano di compromettere la credibilità di tutto il sistema”.