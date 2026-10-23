Firenze s'interroga su De Gea, ma la Viola ha bisogno del suo leader

Il momento in cui la Fiorentina alza bandiera bianca domenica scorsa contro il Como coincide con quello in cui la conclusione di Douvikas, non irresistibile, passa sotto le gambe di David De Gea per il 3-1 definitivo. Un episodio che pesa sul giudizio della prestazione dello spagnolo, reduce da un avvio di stagione complicato, ma che non può essere isolato dal momento della squadra. La Fiorentina è penultima, con appena quattro punti in sette giornate, e le responsabilità sono distribuite tra più reparti. Però la riflessione sul classe '90 (che alimenta anche il dibattito tra i tifosi), da sempre punto di forza nel passato recente, è da affrontare e riguarda il presente e, inevitabilmente, anche le prospettive future.

Firenze valuta De Gea: il dato sugli xG evitati è impietoso

RENDIMENTO. Non è il caso di mettere in discussione il valore di De Gea sulla base di poche partite, né di dimenticare quanto lo spagnolo abbia rappresentato per la Fiorentina nelle ultime stagioni, ma a fotografare le difficoltà ci sono due dati che riguardano anche l'estremo difensore. Il primo è noto a tutti e sono i 17 gol incassati (peggior difesa del campionato), il secondo è più complesso ed è riferito agli xG evitati, una statistica che misura la differenza tra i gol attesi in base ai tiri affrontati e quelli effettivamente subiti dal portiere: più il saldo è positivo, più reti sono state evitate rispetto alle attese. In questa graduatoria De Gea è attualmente all'ultimo posto, con un saldo di -3,4, mentre il migliore è Palmisani del Frosinone, a +4,5. Un indicatore che segnala come, fin qui, lo spagnolo abbia parato meno di quanto ci si potesse attendere sulla base delle conclusioni fronteggiate. Un elemento che aiuta a comprendere le difficoltà della Fiorentina, senza però esaurirne le cause. Perché la fragilità difensiva della squadra, la concessione di occasioni agli avversari e la mancanza di equilibrio dell'intero impianto incidono inevitabilmente anche sul lavoro del portiere, spesso in queste prime giornate lasciato solo in balia delle folate avversarie.