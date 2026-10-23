Vanoli blinda De Gea: "Non si tocca, è il mio capitano. Contro l'Inter serve la partita perfetta"

La Fiorentina si prepara alla trasferta di domenica alle 12.30 a San Siro contro l’Inter . L'allenatore dei viola Paolo Vanoli chiede ai suoi una prova senza sbavature nella conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida: "Domenica incontreremo una squadra che in Champions ha ottenuto una vittoria in inferiorità numerica e in campionato ha fatto vedere delle rimonte incredibili. Ma nulla è impossibile. Certo che se andiamo da presuntuosi... Dobbiamo essere bravi a marcare in area, sono bravi a giocare punta per punta. Dobbiamo fare la partita perfetta. Fino ad adesso lo abbiamo fatto solo a tratti", ha spiegato il tecnico. Sul fronte infermeria, Atta e Ranieri non saranno ancora disponibili, mentre Dodò potrebbe avere una chance importante dal primo minuto.

Fiorentina, le parole di Vanoli

Vanoli riparte dalla prestazione offerta contro il Como, ma non nasconde i problemi: "Quello che abbiamo dimostrato col Como malgrado la sconfitta è qualcosa di importante. In ogni partita dobbiamo sempre dare un segnale con l’impegno e con il gioco. Ma da quando ci sono io non siamo mai andati in vantaggio e abbiamo preso altri tre gol. È una preoccupazione, ma questa è la strada da portare avanti, anche se ancora non abbiamo trovato l’equilibrio giusto". Poi ha parlato del suo ritorno in viola: "Da parte della società avermi richiamato e da parte mia aver accettato subito fa capire quanto ci sia unità d’intenti tra di noi. Non sono tornato per una rivincita ma perché questa squadra ha una prospettiva importante. Tutti noi lavoriamo per trovare un equilibrio a questa squadra. Ho un direttore sportivo di altissimo livello e mi può portare anche a un livello più alto come esperienza".

Vanoli elogia Mastantuono: "Ha grande intelligenza e voglia di fare"

Vanoli ha parlato anche di De Gea, finito sotto esame per le ultime prestazioni: "De Gea non si discute, è il mio capitano". Elogi per Cher Ndour, diventato un punto fermo del centrocampo: "Gioca titolare perché se lo merita. Quando sono arrivato lui era ai margini e con il lavoro si è conquistato il posto ed è diventato un punto cardine anche dell’Under 21. Ha ampi margini di crescita. Sta diventando un giocatore importante per la squadra, ma non si deve sedere sul gol che ha fatto con l’Under calciando da 70 metri". Infine Franco Mastantuono: "Gli ho fatto i complimenti perché è arrivato con grande intelligenza e voglia di fare. Il suo è un talento che dobbiamo mettere al servizio della squadra. Quello che deve migliorare è che deve imparare a dettare i tempi, a capire quando deve dribblare".