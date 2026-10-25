Vanoli: "Rigore? Episodio a parte, Valdepens ha fatto un'ottima partita"
"Contro l'Inter servirà fare la partita perfetta", queste le parole di Paolo Vanoli alla vigilia del match di San Siro. E la sua Fiorentina oggi per 90 minuti la partita perfetta l'ha fatta davvero. Peccato che ci siano anche i recuperi e lì l'Inter è riuscita a compiere la sua nuova, ennesima impresa. Un successo clamoroso che ha esaltato i tifosi nerazzurri e riempito d'amarezza il cuore viola, a cominciare dal suo tecnico. "È giusto essere arrabbiati visto che fino al 90' eravamo in vantaggio. Mi tengo l'atteggiamento della squadra e le tante occasioni create. Io ho visto una grande Fiorentina, questa è la strada per fare qualcosa di importante, un obiettivo che i miei ragazzi meritano di centrare", ha dichiarato Vanoli in conferenza stampa.
Vanoli 'psicologo' di Beto
Il tecnico viola si è soffermato su Beto, apparso ancora una volta fuori contesto: "Mi dispiace dover fare da psicologo a un giocatore importante come lui ma Beto sa perfettamente che si deve mettere a testa bassa e lavorare perché ho bisogno anche di lui. Valdepenas? Fino a quell'errore del rigore aveva fatto molto bene, a sinistra può diventare importante ma deve crescere ancora tanto. Tra Como e Inter abbiamo messo un mattoncino importante, ci toglieremo tante soddisfazioni. Quattro punti in otto partite? La Fiorentina è totalmente un'altra cosa e io sto lavorando sulle piccole cose e sul vestito giusto per far decollare questo gruppo", ha concluso Vanoli
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