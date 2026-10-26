Il derby privato di Jimenez: uno contro 74.000
Uno contro settantatquattromila. Per buona parte della tarda mattinata milanese Jimenez è stato il nemico numero uno di San Siro. L'uomo al centro del mirino e dei fischi perché capace di provocare prima e ferire poi i nerazzurri con una stilettata sotto l'incrocio. In una Fiorentina da baricentro basso e castello difensivo a più cinte murarie il platinato esterno spagnolo è stato l'unico che ha provato a ribellarsi.
Jimenez prima contro Mkhitaryan, poi contro tutta la Curva Nord
L'ultima in questo stadio era datata maggio 2025, derby di ritorno di Coppa Italia, semifinale e prestazione super per lui, con tanto di assist a Jovic per il momentaneo 1-0 (gara poi terminata 3-0 per il Milan). Lui, cuore rossonero, ha interpretato la gara di ieri come un derby personale: si è presentato con un nuovo colore di capelli, quasi fosforescenti, un manifesto d'intenti: acconciatura esuberante per una prova esuberante. Già in altre occasioni a Firenze lo avevano ammirato nella versione a metà tra il provocatore e il super-cattivo, ieri il tutto è stato esaltato dal contesto e dalla successione degli eventi. Nel guardingo piano gara di Vanoli ha poco spazio per offendere, questo almeno fino a inizio ripresa, quando sgancia il guinzaglio andando a ringhiare prima contro Mkhitaryan e poi contro la Curva Nord, provocandola con il gesto del «Non vi sento, alzate la voce» e accendendo il primo capannello di tensione in campo, oltre che l'astio di tutto lo stadio, che da lì in poi lo becca di continuo con insulti e fischi.
75 minuti da MVP
Una manciata di minuti dopo, 65', l'assolo fuori copione: azione viola all'apparenza velleitaria, Jimenez avanza palla al piede e dai venticinque metri, in piena zona cross, sorprende tutti, Provedel su tutti, con una saetta di collo destro verso il primo palo che finisce sotto al sette per uno dei più bei gol del fine settimana. Secondo centro stagionale dopo quello, più fortunoso, al Napoli. Anzi, facciamo due e mezzo visto che era stato sempre lui a provocare l'autogol di Vasquez a Genova. Un vantaggio insperato ed estemporaneo, su cui la Fiorentina non riesce a costruire nulla. La resistenza dura fino al 90', poi l'Inter fa l'Inter, e la ribalta. Nel frattempo l'ex Bournemouth lascia il campo (minuto 75) da Mvp per i viola.
Vanoli lo placca a fine partita
Dalla panchina vive male sia la sostituzione che la rimonta in extremis, a fine partita qualche avversario si ricorda dei suoi atteggiamenti in campo e gli va a dire qualcosa, Vanoli lo plac(c)a e lo porta via. Una domenica di pura follia per Alex da Leganes, a qualcuno magari antipatico, ma di certo il più vivo in mezzo al campo ieri in casa Fiorentina.
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