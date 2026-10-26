Il derby privato di Jimenez: uno contro 74.000

Uno contro settantatquattromila. Per buona parte della tarda mattinata milanese Jimenez è stato il nemico numero uno di San Siro. L'uomo al centro del mirino e dei fischi perché capace di provocare prima e ferire poi i nerazzurri con una stilettata sotto l'incrocio. In una Fiorentina da baricentro basso e castello difensivo a più cinte murarie il platinato esterno spagnolo è stato l'unico che ha provato a ribellarsi.

Jimenez prima contro Mkhitaryan, poi contro tutta la Curva Nord L'ultima in questo stadio era datata maggio 2025, derby di ritorno di Coppa Italia, semifinale e prestazione super per lui, con tanto di assist a Jovic per il momentaneo 1-0 (gara poi terminata 3-0 per il Milan). Lui, cuore rossonero, ha interpretato la gara di ieri come un derby personale: si è presentato con un nuovo colore di capelli, quasi fosforescenti, un manifesto d'intenti: acconciatura esuberante per una prova esuberante. Già in altre occasioni a Firenze lo avevano ammirato nella versione a metà tra il provocatore e il super-cattivo, ieri il tutto è stato esaltato dal contesto e dalla successione degli eventi. Nel guardingo piano gara di Vanoli ha poco spazio per offendere, questo almeno fino a inizio ripresa, quando sgancia il guinzaglio andando a ringhiare prima contro Mkhitaryan e poi contro la Curva Nord, provocandola con il gesto del «Non vi sento, alzate la voce» e accendendo il primo capannello di tensione in campo, oltre che l'astio di tutto lo stadio, che da lì in poi lo becca di continuo con insulti e fischi.