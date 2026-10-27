Numeri da peggior Fiorentina: mai aveva perso 6 delle prime 8 in campionato

Sembrava oggettivamente impossibile aggiornare in negativo i record già pessimi della scorsa stagione e invece la Fiorentina ci sta riuscendo: quindi, è ovvio che i pensieri vadano a quanto è accaduto dodici mesi fa, e forse è giusto così, perché se non altro obbligano a riprendersi in un caso le cose buone e nell’altro, soprattutto, a non ripetere quelle sbagliate. La situazione, volenti o nolenti, ormai somiglia a quella di allora e far finta di nulla, a proposito, sarebbe l’errore più grande.

Fiorentina, gli stessi quattro miseri punti della scorsa stagione Poi, uno può e deve considerare tutte le spiegazioni possibili per uscirne: il mercato che aveva fatto molti se non tutti contenti, le scelte del club ad ogni piano di intervento per indicare una via che sembrava finalmente nuova e finalmente in controtendenza, la Fiorentina che dava un taglio netto alla Fiorentina del passato recente, la qualità di oggi superiore alla qualità di ieri (eppure...). Intanto, il risultato, dopo due mesi di campionato che sono pochi e tanti insieme, è che la squadra viola ha gli stessi miseri quattro punti dopo otto turni del torneo 2025-26. E se in quei giorni era tutto uno scattare di allarmi, con intensità a salire ancora per parecchie settimane e stop non prima della fine dell’inverno, qual è il motivo per cui stavolta non si debba avvertire il possibile pericolo? La fiducia va bene, guardare avanti per costruire meglio ancora, fermo restando che senza basi non c’è presente e non c’è tanto meno futuro, ma il realismo è fondamentale, essenziale e non derubricabile a pessimismo come autolesionistica forma di presunzione, essendo davvero l’unico modo per rimediare ai danni di quest’altro inizio di stagione che sta mettendo a dura prova la passione e la voglia di Fiorentina dei tifosi viola.