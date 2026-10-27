La Fiorentina perde Pongracic: c'è la lesione al bicipite femorale. Quando torna 

Vanoli perde Pongracic , fermo ai box dalla sfida contro l' Inter e quindi indisponibile a partire dalla prossima gara contro l'Atalanta. Il difensore ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Si tratta di un'assenza pesante in un momento difficile per la Fiorentina . Lo stop sarà di alcune settimane: probabilmente Pongracic tornerà a disposizione dopo la sosta del campionato, saltando anche le partite contro Sassuolo e Juve .

Fiorentina, il report medico su Pongracic

"ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Marin Pongracic è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali, a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Inter-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane", si legge nel comunicato del club viola.