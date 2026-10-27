La Fiorentina perde Pongracic: c'è la lesione al bicipite femorale. Quando torna
Vanoli perde Pongracic, fermo ai box dalla sfida contro l'Inter e quindi indisponibile a partire dalla prossima gara contro l'Atalanta. Il difensore ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Si tratta di un'assenza pesante in un momento difficile per la Fiorentina. Lo stop sarà di alcune settimane: probabilmente Pongracic tornerà a disposizione dopo la sosta del campionato, saltando anche le partite contro Sassuolo e Juve.
Fiorentina, il report medico su Pongracic
"ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Marin Pongracic è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali, a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Inter-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane", si legge nel comunicato del club viola.
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