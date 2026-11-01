Fiorentina, un mese da Vanoli per uscire fuori dalla zona rossa

Novembre era un anno fa, quando Paolo Vanoli prese in mano la Fiorentina - ereditandola da Pioli via Galloppa che l'aveva guidata nel giovedì di Conference League a Mainz - per tirarla fuori da una situazione che si era già fatta complicatissima (appena 4 punti in campionato dopo 10 giornate), novembre è oggi che l'allenatore varesino - tornato sulla panchina viola all'inizio di settembre stavolta al posto di Grosso - è chiamato ancora una volta a mettere la firma sulla risalita da una classifica di nuovo sinistramente preoccupante (5 punti dopo 9 turni). Non c'è bisogno di Giambattista Vico e dei suoi corsi e ricorsi per capire che la situazione attuale somiglia a quella e come allora tocca a Vanoli.

Vanoli e la Fiorentina, le differenze in un anno

Che non vuole si paragoni la vecchia Fiorentina a questa, e torto non ha, almeno se si prende in esame la squadra nella sua composizione per singoli e struttura: ci sono tali e tanti differenze che gli elementi di contatto sono minimi. Qualità, caratteristiche, difetti, interpreti, ambizioni, c'è davvero poco o nulla che richiami le vicende del novembre 2025, ma un aspetto è oggettivamente insindacabile e sarebbe un errore grave non dargli il rilievo che merita: certo, la classifica. Che tecnici e calciatori non guardano mai (così dicono), sia nella buona che nella cattiva sorte, e invece va tenuta sott'occhio eccome al Viola Park, perché deve diventare la bussola da seguire. Questo Vanoli lo sa benissimo, al di là di dichiarazioni che non sono di maniera, ma tendono comunque ad allontanare pensieri (brutti) in modo che non si materializzino più. E sa anche che la consapevolezza è attributo fondamentale nelle difficoltà e far finta di nulla non si può e non si deve. Repetita iuvant, tocca a lui.

Il ritorno di Vanoli: cinque punti in sei gare e la Juve all’orizzonte

L'hanno chiamato apposta e il sì immediato e convinto è stato per provare a fare qualcosa di grande con una Fiorentina che lo “stuzzica” (parole sue), non per prendersi una rivincita dopo la mancata conferma in estate. Magari, anzi di sicuro, s'aspettava e voleva altri risultati in questi due mesi, viceversa il campo e i cinque punti totalizzati in sei gare hanno disegnato una realtà differente e con quella vanno fatti i conti. Vanoli, un anno fa, cominciò a Genova contro De Rossi, a sua volta al debutto in rossoblù ancorché dalla tribuna per una precedente squalifica, e fu subito un 2-2 promettente, seguito una settimana più tardi da un altro pareggio (1-1), questo a Firenze contro la Juventus: e dopo il Sassuolo domani, chi ci sarà domenica al Franchi a chiudere quest'altra tranche di campionato verso la seconda sosta? Esatto. Insomma, gira e rigira e anche a non volerlo, le due stagioni si somigliano perfino nei particolari, nelle piccole-grandi cose che vanno a comporle di partita in partita, di avversario in avversario: e il tecnico varesino un anno dopo è ancora chiamato a trovare la soluzione giusta, a dare forma ad una squadra solida che sappia rimontare e tirarsi fuori dai guai, che sia in grado di costruirsi finalmente un futuro migliore iniziando da un presente sicuro e senza dimenticare il passato invece di far finta che non ci sia stato. Questione di scelte, come sempre nel calcio e nella vita. Quelle di Vanoli per aiutare la Fiorentina.