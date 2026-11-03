Mastantuono sulla scia di Pato: segna e raggiunge il record del brasiliano in Serie A

Ci voleva il lampo di Franco Mastantuono per conquistare quei benedetti tre punti. L’argentino non segnava dalla sfida dell’11 settembre col Venezia, e aveva bisogno come il pane di (ri)sbloccarsi. Grande azione della Fiorentina, con Joao Mario che sulla sinistra ha cercato Pedro Gonçalves il quale, a sua volta, ha scaricato sull’ex River Plate che non si è fatto problemi a calciare di prima sorprendendo Turati. L’attaccante viola ha meritato l’applauso di Aquilani, che sportivamente dalla panchina ha riconosciuto la bellezza del suo gesto tecnico.

Mastantuono, quarto gol in Serie A dopo la tripletta al Venezia Quarta rete in Serie A per Mastantuono che, trafitto tre volte il Venezia, si era apparentemente spento. A 19 anni e 80 giorni, alla pari con Kallon nel 1998/99, l’argentino è soltanto il secondo giocatore più giovane a segnare almeno quattro reti nelle prime 10 presenze in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Pato (il quarto all’età di 18 anni e 154 giorni alla sesta presenza, nel febbraio 2008). Una risposta significativa e confortante: i tifosi viola lo aspettavano. Tutti si immaginano una grande stagione da parte sua. Il valore del suo acquisto è chiaro a tutti. Riceverlo è stato un vanto sia per la Fiorentina che per la Serie A intera, conscia di avere accolto uno dei maggiori talenti del calcio argentino. La sua esplosività era mancata al pubblico di Firenze e non solo. Finalmente il classe 2007 ha battuto un colpo, e anche bello forte.