Mastantuono sulla scia di Pato: segna e raggiunge il record del brasiliano in Serie A
Ci voleva il lampo di Franco Mastantuono per conquistare quei benedetti tre punti. L’argentino non segnava dalla sfida dell’11 settembre col Venezia, e aveva bisogno come il pane di (ri)sbloccarsi. Grande azione della Fiorentina, con Joao Mario che sulla sinistra ha cercato Pedro Gonçalves il quale, a sua volta, ha scaricato sull’ex River Plate che non si è fatto problemi a calciare di prima sorprendendo Turati. L’attaccante viola ha meritato l’applauso di Aquilani, che sportivamente dalla panchina ha riconosciuto la bellezza del suo gesto tecnico.
Mastantuono, quarto gol in Serie A dopo la tripletta al Venezia
Quarta rete in Serie A per Mastantuono che, trafitto tre volte il Venezia, si era apparentemente spento. A 19 anni e 80 giorni, alla pari con Kallon nel 1998/99, l’argentino è soltanto il secondo giocatore più giovane a segnare almeno quattro reti nelle prime 10 presenze in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Pato (il quarto all’età di 18 anni e 154 giorni alla sesta presenza, nel febbraio 2008). Una risposta significativa e confortante: i tifosi viola lo aspettavano. Tutti si immaginano una grande stagione da parte sua. Il valore del suo acquisto è chiaro a tutti. Riceverlo è stato un vanto sia per la Fiorentina che per la Serie A intera, conscia di avere accolto uno dei maggiori talenti del calcio argentino. La sua esplosività era mancata al pubblico di Firenze e non solo. Finalmente il classe 2007 ha battuto un colpo, e anche bello forte.
Fiorentina, la costruzione corale del gol di Mastantuono: una boccata d'aria fresca
C’è molto di più dietro a quel gol: in particolare la costruzione corale, per nulla scontata. Ultimamente la Fiorentina era sembrata tutto tranne che squadra, motivo per cui la rete di ieri, nata sugli sviluppi di un’azione ragionata, deve aver fatto particolarmente piacere a Vanoli. La notizia migliore per un gruppo in difficoltà e alla ricerca di una iniezione di positività. Da quello spunto si è originata una marcatura fondamentale per il morale di Mastantuono e dei suoi compagni. Una boccata d’aria fresca dopo il filotto di prestazioni poco convincenti.
Fiorentina, da Reggio Emilia a Reggio Emilia
Il Mapei, proprio lo stadio che l’anno scorso aveva segnato uno dei punti più bassi di una Fiorentina disastrata, può ora significare una svolta. Laddove lo spogliatoio si era umanamente sgretolato, ieri ha ritrovato il suo affiatamento. La Viola si è tolta un peso notevole, dimostrando a tutti di essere viva e vegeta.
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