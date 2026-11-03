Fiorentina, la bellezza in 15 minuti

Tutta la qualità, tutta la tecnica, tutta la bellezza che la Fiorentina immaginava di possedere all’inizio della stagione si è materializzata nell’ultimo quarto d’ora di Reggio Emilia , quando Vanoli ha intuito che quello era il momento e che non poteva farlo passare. Aquilani stava cercando di vincerla con un centrocampista in meno e un attaccante in più, ma Vanoli l’ha vinta con la stessa mossa: Gnonto , Mastantuono , Goncalves e davanti Beto , solo Ndour e Oulai a centrocampo. Il gol del 3-2 racconta questo nuovo (seppur sintetico) splendore viola: costruzione di Oulai , attacco di Joao Mario , assist da applausi di Goncalves (quattro palloni toccati, quattro perle), sinistro micidiale di Mastantuono . E prima ancora lo spunto di Njie per il primo sorpasso, quello del 2-1.

Un altro 4-2 in trasferta , un’altra volta sotto come a Venezia (4-2 per i viola, appunto) e come con l’Atalanta , quando aveva sì rimontato ma poi si era fatta acchiappare di nuovo. È successo anche col Sassuolo , che poi però è stato incenerito dal gran finale del quartetto chic. Quanto meno si comincia a vedere la capacità di reagire di questa squadra. E si comincia a vedere anche l’idea dell’allenatore. Col Como aveva schierato i quattro in attacco ( Mastantuono , Gonçalves , Njie più Pellegrino ), la Viola aveva creato tanto, ma subìto di più e perso, così aveva giustamente pensato a riequilibrarla con un centrocampista in più e un attaccante in meno. Ma Vanoli sa che la migliore risorsa della Fiorentina sta in quella batteria di esterni e trequartisti e a Reggio Emilia lo ha dimostrato.

Fiorentina, la crisi è superata? Calma, molta calma

Crisi superata? Calma, molta calma. Il Sassuolo di questo periodo (come il Venezia di metà settembre) non è l’avversario ideale per stabilirlo, troppo fragile come dimostrano i suoi recenti disastri. Magari la Juve domenica sera può dare un’idea più precisa sul vero stato dei viola. Che ora stanno mostrando il proprio spessore tecnico, ma i problemi non sono risolti. Basta vedere il primo gol di Laurienté, lì c’è tutta la fragilità della difesa viola di oggi. Un cumulo di errori: passaggio lungo otto metri (non ottanta, otto) sbagliato da Fagioli, movimento incomprensibile di Dragusin (attacco o scappo? così resto a metà strada e sono tagliato fuori), indecisione di De Gea come fosse un portierino di primo pelo (esco perché sono in vantaggio, anzi, meglio di no, o forse sì, o forse no e intanto la palla mi passa fra le gambe). Tutto questo senza nulla togliere all’abilità di Berardi, al lancio perfetto di Esposito, alla volata e alla conclusione di Laurientié. I problemi ci sono, il primo riguarda la difesa perché 23 gol presi in 10 partite non sono pochi. Manca la sicurezza di Dragusin, un giocatore che avrebbe dovuto guidare i quattro dietro e che invece macchia le sue partite con errori pesanti. E a proposito di guida, manca anche quella di Fagioli che da un po’ di tempo a questa parte ha perso un po’ di smalto e troppi palloni.

Fiorentina, tre punti importanti: Monza scavalcato, Sassuolo agganciato

Monza scavalcato, Sassuolo agganciato, ora i punti in classifica dei viola sono otto, tanti di meno rispetto a quanto si poteva immaginare in estate, ma esattamente il doppio della stagione scorsa e questo è un bel dato per allentare un po’ la paura dei fiorentini, preoccupati di assistere a un altro campionato identico all’ultimo. Un campionato identico è quello che invece speravano a Sassuolo, ma rispetto a un anno fa sono cinque punti in meno e soprattutto sono troppi gol subiti in più. Ora sono 26, dieci nelle ultime due partite in casa, sedici nelle ultime quattro, che sono pure quattro sconfitte. Per il doppio ex viola Aquilani saranno giorni tormentati.