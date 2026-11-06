Scuola Vanoli, un progetto a lungo termine per la Fiorentina

Vanoli, oggi e domani . Il tecnico varesino è impegnato a costruire una Fiorentina “competitiva e duratura”, ricordando e tenendo sempre a mente il manifesto del club viola nelle parole del responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici che ha accompagnato il mercato in estate a suon di decine di milioni. E così com'era stato provato con Grosso nel tentativo abortito subito, è stato (ri)chiamato per quello: in linea di discontinuità col recente passato.

PROGETTO E RISULTATI . Facendo scelte non semplici, a volte complicate, non di rado impopolari, ma mettendo avanti a tutto e tutti l'interesse della Fiorentina . Possono provocare dubbi, possono non incontrare i favori di chi guarda da fuori e si aspetta cose differenti, però le scelte hanno un responsabile dichiarato e legittimato e hanno alle spalle un progetto da mettere in atto, partita dopo partita, settimana dopo settimana: piuttosto, va considerata la complicazione prodotta dai risultati e dalla conseguente classifica lontano dalle ambizioni , per certi versi preoccupante. E allora il coefficiente di difficoltà si è alzato fino a livelli non semplici da sostenere, perché vanno coniugati le esigenze contingenti allo sviluppo del succitato progetto: in questo modo la distanza tra oggi e domani per costruire una Fiorentina “competitiva e duratura” si è notevolmente accorciata. E con quella devi fare i conti nel presente.

Vanoli, tra problemi e gioventù: la crescita va indirizzata

SOLO LA VIOLA. Vanoli lo sa benissimo, come sa che si è ridotto il margine d'errore sul campo per ottenere i risultati sperati e necessari, e se questi risultati faticano ad arrivare i problemi non sono soltanto quelli relativi alla classifica. Però, ha deciso di non cambiare strada, pur ovviamente non rimanendo insensibile a quanto gli accade intorno: conta la Fiorentina, non lui o i calciatori. Ma la Fiorentina conta e ottiene ciò che vuole se lui e i calciatori fanno quello che dev'essere fatto, ognuno per il ruolo che gli compete. Così, Vanoli difende i calciatori in difficoltà per non perderli, gestisce nei tempi e nei modi appropriati quelli che faticano a trovare posto e non per sfidare tifosi o critica, e nemmeno l'evidenza, altrimenti significherebbe giocarsi contro ed è perfino troppo anche pensarlo, ma perché una volta “dentro” possano essere davvero il valore aggiunto. E lo fa misurandosi con un (altro) aspetto che è tanto bello nella costruzione di una Fiorentina all'altezza della situazione quanto da maneggiare con cura estrema: la gioventù.

Fondamentale per il passaggio da una squadra in affanno a una squadra protagonista, però la crescita va indirizzata. Intanto, nove dei quindici gol viola in campionato (il 60 per cento) sono stati realizzati da giocatori (con minutaggio molto alto) nati dal 2005 in poi, come Mastantuono, Jimenez e Ndour. Oppure, a proposito, l'età media per minutaggio medio della Fiorentina attuale è di 24,4 anni (25,2 l'età media della rosa), la quarta più bassa dopo Monza, Frosinone e Parma. Vanoli, oggi e domani: ecco, appena sarà riuscito a mettere tutto insieme, quello sarà l'inizio della Fiorentina “competitiva e duratura”.