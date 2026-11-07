Pellegrino nel nome di Batistuta: con la Juve per la svolta

Finalmente Mateo Pellegrino . L’argentino è tornato a battere un colpo e lo ha fatto a Reggio Emilia, lunedì pomeriggio, nel momento del massimo bisogno. Quando la Fiorentina era sotto per 1-0 e rischiava di affondare, travolta dallo sconforto. L’ex Parma ha invitato i suoi compagni di squadra a non darsi per vinti. Ha segnato una rete di prepotenza, da centravanti vero, difendendo il pallone col fisico e scagliandolo in porta senza indugi, proprio come gli aveva chiesto l'allenatore il giorno prima. Paolo Vanoli aveva detto di lui e Norberto Beto : «Devono attaccare meglio la porta ed essere più bravi a farci giocare».

Pellegrino, arrivato a Firenze per 22,5 milioni di parte fissa più altri 2,5 di bonus , ha già collezionato 11 presenze tra Serie A e Coppa Italia. È sceso in campo praticamente sempre dal primo minuto, eccezion fatta per Venezia-Fiorentina e Genoa-Fiorentina in cui ha lasciato il posto a Beto. In totale ha messo a referto 800 minuti e 4 gol, di cui 3 di fila . Il primo risale alla gara col Torino, per replicare contro Venezia e Pisa. Da lì in poi si è apparentemente eclissato, mancando l’appuntamento con la rete per un mese e mezzo. La saetta rifilata al Sassuolo può significare una ripartenza.

La consacrazione

Chissà che la sfida con la Juventus non rappresenti la vera svolta della sua avventura alla Fiorentina. Se c’è una cosa che il pubblico di Firenze apprezza particolarmente, è battere gli eterni rivali bianconeri. Un gol segnato alla Vecchia Signora, pertanto, vale “doppio”. C’è chi è rimasto nella storia - pur avendo avuto un percorso normale - perché ha trafitto i piemontesi. È la legge della partita dell’anno, democratica e inalterata nel tempo. Chi ha vestito la maglia viola in passato lo sa bene. Per Pellegrino e compagni si tratta di un jackpot che può garantire la definitiva consacrazione.

Come Batigol

C’è chi è diventato il numero uno punendo proprio la Juventus. Era il 26 gennaio 1992, la Fiorentina di Gigi Radice cercava punti per allontanarsi dalla zona salvezza. In squadra c'era un centravanti ancora tutto da scoprire: arrivato da pochi mesi in Italia, tecnicamente acerbo, ma dotato di umiltà, fame e una straordinaria voglia di imparare. Qualcuno lo aveva persino soprannominato «Dertycia con i capelli». Si chiamava Gabriel Omar Batistuta. Quel ragazzo, alla sua prima stagione in viola, impiegò appena sette minuti per lasciare il segno. Un colpo di testa in area e poi la corsa sfrenata verso la Curva Fiesole. Il gioco era fatto.

La gioia

Un’esultanza destinata a diventare storia, il primo grande abbraccio tra Gabriel e Firenze. La Fiorentina giocò da grande squadra e vinse 2-0, con il raddoppio di Marco Branca nel finale. Ma a restare nella memoria collettiva fu il lampo di Batistuta, l'inizio di un amore destinato a diventare leggenda. Ecco perché un gol alla Juventus ha il peso specifico del piombo. Può innescare un processo di crescita immediato, specialmente se a farlo è un attaccante. Di sicuro essere il centravanti titolare della Fiorentina contro la rivale di sempre è una cosa tutt'altro che banale. Pellegrino è avvisato.