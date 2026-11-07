Vanoli carica la Fiorentina in attesa della Juve: "È la partita. Fagioli? Ci tiene e spero che..."
"Il mio obiettivo è insegnare ai giocatori cos'è la Fiorentina e che, quindi, questa è la partita". Così Paolo Vanoli alla vigilia di Fiorentina-Juventus, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. Il tecnico della Viola ha iniziato la sua conferenza con un toccante messaggio: "Oggi voglio prima ricordare Rogora, simbolo di questa Fiorentina con il secondo scudetto e mandare un pensiero anche alla tragedia sportiva di Jesus De Miguel". Tornano a parlare della sfida con i bianconeri, ha poi aggiunto: "Ai ragazzi sto facendo capire con delle immagini cosa significa la gara contro la Juventus per Firenze. Ma in generale tutte le partite dobbiamo capire l'importanza della maglia che indossiamo. La medicina più bella è stata la vittoria di Sassuolo: vincere aiuta a vincere. Ma io vedevo già la squadra in crescita. Contro Como e Inter avevamo fatto buone prestazioni, ma ci è mancata un po' di maturità. Sicuramente la vittoria al Franchi ci manca: ho detto ai ragazzi di continuare con questa voglia di strafare perché i giovani devono essere liberi di provare e sbagliare".
Vanoli su Fagioli prima di Fiorentina-Juve: "Ci tiene, spero faccia gol"
Sfida dal sapore speciale per Fagioli: "Nicolò deve solo stare sereno, continuare a fare ciò che sta facendo. Al suo fianco ha un allenatore che gli starà sempre vicino. Lui deve pensare solo al calcio, alla Fiorentina e a far bene. Anche perché è un patrimonio della Nazionale. Lui ci tiene, spero che, come tutti gli ex, faccia gol".
Fiorentina, come stanno Atta, Ranieri e Pongracic: il punto di Vanoli
Le condizion di Atta, Ranieri e Pongracic: "Pongracic è quello più indietro, ma sta migliorando. Atta sta incrementando il lavoro, ma domani non sarà a disposizione. Ranieri oggi fa totale con noi, spero sia in panchina. Cosa deve fare Oulai per non uscire più dal campo? Continuare a fare quello che sta facendo".
Vanoli su Brescianini. "Grande professionista e ottimo giocatore"
Spazio, poi, a una valutazione su Brescianini: "Un grande uomo e professionista ed è anche un ottimo giocatore. Ultimamente ci sta dando mano, ma già l'anno scorso l'aveva fatto. Lui è un box to box di grande sacrificio. Sono contento di averlo in squadra. Tutti sono importanti e lui quando è stato chiamato in causa ha risposto presente. A volte si guarda poco per quello che fa, ma io ho mostrato l'immagine del gol di Njie: il suo attacco allo spazio senza palla ha permesso di creare l'uno contro uno. Ed è un dettaglio che vedono in pochi, quello. Per me è stato il movimento che ha permesso al nostro attaccante di far gol. Questo è quello che devono imparare a fare anche i giocatori tecnici".
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