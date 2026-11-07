Vanoli carica la Fiorentina in attesa della Juve: "È la partita. Fagioli? Ci tiene e spero che..."

"Il mio obiettivo è insegnare ai giocatori cos'è la Fiorentina e che, quindi, questa è la partita ". Così Paolo Vanoli alla vigilia di Fiorentina-Juventus , gara valida per l' undicesima giornata di Serie A . Il tecnico della Viola ha iniziato la sua conferenza con un toccante messaggio: "Oggi voglio prima ricordare Rogora , simbolo di questa Fiorentina con il secondo scudetto e mandare un pensiero anche alla tragedia sportiva di Jesus De Miguel ". Tornano a parlare della sfida con i bianconeri, ha poi aggiunto: "Ai ragazzi sto facendo capire con delle immagini cosa significa la gara contro la Juventus per Firenze . Ma in generale tutte le partite dobbiamo capire l'importanza della maglia che indossiamo. La medicina più bella è stata la vittoria di Sassuolo: vincere aiuta a vincere. Ma io vedevo già la squadra in crescita. Contro Como e Inter avevamo fatto buone prestazioni, ma ci è mancata un po' di maturità. Sicuramente la vittoria al Franchi ci manca: ho detto ai ragazzi di continuare con questa voglia di strafare perché i giovani devono essere liberi di provare e sbagliare".

Sfida dal sapore speciale per Fagioli : "Nicolò deve solo stare sereno, continuare a fare ciò che sta facendo. Al suo fianco ha un allenatore che gli starà sempre vicino. Lui deve pensare solo al calcio, alla Fiorentina e a far bene. Anche perché è un patrimonio della Nazionale . Lui ci tiene, spero che, come tutti gli ex, faccia gol".

Fiorentina, come stanno Atta, Ranieri e Pongracic: il punto di Vanoli

Le condizion di Atta, Ranieri e Pongracic: "Pongracic è quello più indietro, ma sta migliorando. Atta sta incrementando il lavoro, ma domani non sarà a disposizione. Ranieri oggi fa totale con noi, spero sia in panchina. Cosa deve fare Oulai per non uscire più dal campo? Continuare a fare quello che sta facendo".

Vanoli su Brescianini. "Grande professionista e ottimo giocatore"

Spazio, poi, a una valutazione su Brescianini: "Un grande uomo e professionista ed è anche un ottimo giocatore. Ultimamente ci sta dando mano, ma già l'anno scorso l'aveva fatto. Lui è un box to box di grande sacrificio. Sono contento di averlo in squadra. Tutti sono importanti e lui quando è stato chiamato in causa ha risposto presente. A volte si guarda poco per quello che fa, ma io ho mostrato l'immagine del gol di Njie: il suo attacco allo spazio senza palla ha permesso di creare l'uno contro uno. Ed è un dettaglio che vedono in pochi, quello. Per me è stato il movimento che ha permesso al nostro attaccante di far gol. Questo è quello che devono imparare a fare anche i giocatori tecnici".