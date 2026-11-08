Fiorentina, ecco Oulai: il jolly segreto di Vanoli

C 'è da immaginare che questo ballottaggio Vanoli se lo sia portato negli spogliatoi, a casa prima di andare a letto e a colazione stamani. Oulai o Fagioli? Questo è il dilemma, anche se la città ha già scelto e vorrebbe vedere l'ivoriano titolare, non necessariamente a spese di Nic. Ma uno dei due dovrebbe essere sacrificato sull'altare dell'equilibrio e di un 4-3-3 che per adesso non ammette una loro convivenza. E secondo le ultime indicazioni è l'ex Trabzonspor il favorito per la serata di gala del Franchi.

La scelta di Vanoli per la Juve I due talenti, Fagioli e Oulai, sono stati al centro delle domande ieri in conferenza stampa. Sul primo Vanoli ha parlato da papà più che da allenatore, lasciando trasparire come sempre la grande stima e l'affetto: «Nicolò deve solo stare sereno, continuare a fare ciò che sta facendo e ricordarsi che ha un allenatore che gli starà sempre vicino. Lui deve pensare solo al calcio, alla Fiorentina e a far bene. Rimane un patrimonio della Nazionale e di questo club. So quanto lui ci tenga a questa partita, spero che come spesso accade faccia un gol dell'ex». Molto più sbrigativo su Oulai, che per acquistare minutaggio ha bisogno di una cosa e basta: «Deve continuare a fare quello che sta facendo». In questa frase secca si intercetta anche un po' della scocciatura del tecnico su un tema che lo perseguita da quando è arrivato e che aveva attanagliato anche il suo predecessore, Fabio Grosso.