Fiorentina, ecco Oulai: il jolly segreto di Vanoli
C 'è da immaginare che questo ballottaggio Vanoli se lo sia portato negli spogliatoi, a casa prima di andare a letto e a colazione stamani. Oulai o Fagioli? Questo è il dilemma, anche se la città ha già scelto e vorrebbe vedere l'ivoriano titolare, non necessariamente a spese di Nic. Ma uno dei due dovrebbe essere sacrificato sull'altare dell'equilibrio e di un 4-3-3 che per adesso non ammette una loro convivenza. E secondo le ultime indicazioni è l'ex Trabzonspor il favorito per la serata di gala del Franchi.
La scelta di Vanoli per la Juve
I due talenti, Fagioli e Oulai, sono stati al centro delle domande ieri in conferenza stampa. Sul primo Vanoli ha parlato da papà più che da allenatore, lasciando trasparire come sempre la grande stima e l'affetto: «Nicolò deve solo stare sereno, continuare a fare ciò che sta facendo e ricordarsi che ha un allenatore che gli starà sempre vicino. Lui deve pensare solo al calcio, alla Fiorentina e a far bene. Rimane un patrimonio della Nazionale e di questo club. So quanto lui ci tenga a questa partita, spero che come spesso accade faccia un gol dell'ex». Molto più sbrigativo su Oulai, che per acquistare minutaggio ha bisogno di una cosa e basta: «Deve continuare a fare quello che sta facendo». In questa frase secca si intercetta anche un po' della scocciatura del tecnico su un tema che lo perseguita da quando è arrivato e che aveva attanagliato anche il suo predecessore, Fabio Grosso.
In due per un posto: la scelta
La scelta, infatti, sembra orientata verso il classe 2006 per una serie di ragioni: perché la partita sembra più adatta a un centrocampista dinamico e capace di coprire più campo possibile, perché la Juventus, quando è in giornata, tende ad alzare ritmo e pressing e perché la Fiorentina con Fagioli al centro degli ingranaggi è andata spesso in difficoltà soprattutto in fase di riaggressione. È la squadra in Serie A che ha recuperato il minor numero di palloni in queste prime dieci giornate, 559. A pesare nella valutazione ci sono anche gli ultimi dieci giorni del classe 2001, ex Juventus, sostituito all'intervallo con l'Atalanta e autore del pallone perso che ha portato al momentaneo 1-0 del Sassuolo. Un periodo che per lui non è stato certo semplice. In ogni caso, entrambi dovrebbero essere protagonisti del match: uno dall'inizio, l'altro a partita in corso.
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