Vanoli non si accontenta: "Bella prova, contro una grande Juve. Ma siamo arrabbiati"

"Abbiamo giocato una grande gara, contro una grande squadra, ma dobbiamo essere arrabbiati. Giocare così e non vincere, non può essere positivo". Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli commenta così la sfida tra i viola e la Juventus di Luciano Spalletti, posticipo dell'undicesima giornata di campionato. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato con Mateo Pellegrino , prima di subire il gol del pareggio di Woltemade . Nella ripresa viola nuovamente in vantaggio con Njie e gol del definitivo 2-2 siglato da Bremer , che sfrutta un'uscita a vuoto di De Gea.

Vanoli chiede maggior coraggio

Vanoli elogia il lavoro dei suoi giocatori: "Abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra forte. Abbiamo fatto quello che volevano i nostri tifosi e ci dispiace non essere riusciti a vincere. Siamo una squadra giovane e dobbiamo guadagnare in coraggio. Abbiamo tanti giocatori qualitativi e stasera lo abbiamo dimostrato". La Fiorentina ha sfiorato il successo: per due volte ha trovato il vantaggio prima di essere ripresa dalla Juve: "Mettere in campo tutti questi giocatori vuol dire avere coraggio. Non dobbiamo pensare solo alla fase offensiva, ma anche alla capacità di saper correre all'indietro. Ma la fase difensiva si fa anche correndo verso la palla e oggi a tratti non lo abbiamo fatto bene. Ci sono cose sulle quali dobbiamo migliorare: ma soprattutto dobbiamo essere arrabbiati, perchè giocare prestazioni del genere e portare solo un punto non può essere positivo".

I movimenti di Pellegrino

Pellegrino ha sblocato il risultato, ma in alcuni momenti della gara sembrava distante dagli esterni. "Stiamo cercando di innescarlo al meglio - ha ribadito Vanoli - ma soprattutto di non lasciarlo isolato. Dobbiamo servirlo meglio in area, perchè è un giocatore forte, ma anche lui deve essere bravo a venire tra le linee. Sono situazioni sulle quali stiamo lavorando. Questa squadra ha voglia di fare qualcosa di importante. Siamo spesso stati vicini ad ottenere risultati importanti, ma non sempre ci siamo riusciti".