Quando De Gea diventa un caso della Fiorentina: Vanoli lo difende, ma Paratici si guarda intorno...

FIRENZE - «David è il mio capitano, non sarà mai un problema». Domenica sera, dopo Fiorentina-Juventus Paolo Vanoli ha ribadito il concetto, senza aggiungere altro, a una domanda sul tema. Tema che rimane e riguarda il calciatore più ingombrante dello spogliatoio: in termini di curriculum, sì, perché le oltre 400 presenze con il Manchester United e le 45 apparizioni con la Spagna pesano, ma a pesare è soprattutto lo stipendio di un calciatore che venerdì scorso ha compiuto 36 anni.