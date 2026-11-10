Quando De Gea diventa un caso della Fiorentina: Vanoli lo difende, ma Paratici si guarda intorno...

Il tecnico sul portiere spagnolo: "David è il mio capitano, non sarà mai un problema". Il problema delle uscite e i gol incassati
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Alessandro Di Nardo
Alessandro Di Nardo

4 min

Pubblicato il 10.11.2026, 08:14 (Aggiornato il 10.11.2026, 08:40)

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FIRENZE - «David è il mio capitano, non sarà mai un problema». Domenica sera, dopo Fiorentina-Juventus Paolo Vanoli ha ribadito il concetto, senza aggiungere altro, a una domanda sul tema. Tema che rimane e riguarda il calciatore più ingombrante dello spogliatoio: in termini di curriculum, sì, perché le oltre 400 presenze con il Manchester United e le 45 apparizioni con la Spagna pesano, ma a pesare è soprattutto lo stipendio di un calciatore che venerdì scorso ha compiuto 36 anni.

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L'uscita di De Gea

Parliamo ancora di David De Gea: domenica, al 66’ un'uscita accennata e poi ritirata, un urlo di troppo a Pellegrino, che ha annullato il suo colpo di testa lasciando sfilare il cross dalla bandierina, poi la spallata di Bremer e il 2-2 definitivo. Nei fotogrammi dell'azione in questione il portiere appare in confusione, come una vecchia leggenda della boxe rintanata all'angolo alla quarta ripresa. Le uscite sono sempre state il suo tallone d'Achille, già dagli scintillanti fasti dello United, adesso che la carta d'identità è ingiallita lo spagnolo ha perso ulteriore confidenza con le gite fuori porta e preferisce rimanere sulla linea, dove è ancora tra i migliori per esplosività.

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