Njie vola alto: è il totem di Vanoli e segui i record di Pazzini

Alieu Njie non si ferma più . Domenica sera l’attaccante viola ha segnato il suo terzo gol consecutivo in tre gare, meritandosi un’altra volta la palma di migliore in campo. Non solo: a bersaglio per tre match di fila per la prima volta in carriera in Serie A all’età di 21 anni e 178 giorni , Njie insegue già i record, visto che gli unici due giocatori della Fiorentina ad aver trovato la rete per almeno tre partite di fila in campionato a un’età inferiore nell’era dei tre punti a vittoria sono stati Giampaolo Pazzini (serie di tre a 20 anni e 250 giorni) e Dusan Vlahovic (due volte, la prima a 20 anni e 329 giorni).

Si era sbloccato in assoluto giovedì 29 ottobre contro l’Atalanta : da quel momento in poi ha inanellato una sequela di prestazioni altisonanti, chiudendo in bellezza il pre sosta. L’ex Torino ha sfoderato 3 gol e 2 assist nell’ultima settimana e mezzo, confermandosi tecnico, intraprendente, concreto. In altre parole, talentuoso. Tanto che Vanoli non riesce più a fare a meno di lui. Njie è un titolare fisso di questa Fiorentina : da quando veste i colori viola è sceso in campo solo due volte da subentrante, contro Pisa e Genoa. È il nono calciatore con più minuti all’attivo (705’). Contro la Juventus ha avuto il 60% di precisione dei passaggi , il 69% nella metà campo avversaria, ha calciato 3 volte e tentato 5 dribbling.

Njie convocato alla Svezia per gli impegni in Nations League

IL GIOCATORE. Tra le migliori qualità di Njie c’è la capacità di fare tesoro delle critiche, migliorandosi progressivamente. A inizio stagione gli veniva imputato di non essere abbastanza preciso davanti alla porta, sprecando fin troppe occasioni pericolose. I fatti dimostrano che il classe 2005 ha lavorato per raddrizzare la mira, e ci è riuscito brillantemente. Non è un caso che il ct della Svezia, Graham Potter, lo abbia voluto con sé tra i grandi per le prossime sfide valide per la fase a gironi della Nations League, in programma sabato 14 contro la Bosnia e martedì 17 contro la Polonia. «Sono felice per la convocazione», ha detto Njie dopo Fiorentina-Juventus. «Ho lavorato tanto per questo, non vedo l’ora di cominciare». Felicità legata anche all'ottimo stato di forma: «Sono contento per il gol, anche se non è valso i tre punti. Ma sono dell’idea che manchi poco per alzare definitivamente il nostro livello». Il suo rapporto con Vanoli è speciale fin dai tempi del Torino, visto che è stato proprio Paolo a farlo esordire in Serie A: «Ogni giorno lavoriamo insieme per segnare, per creare qualcosa per me e i compagni. È solo il primo step di tanti che devo fare».

Njie, riscatto scontato

L’ACQUISTO. Il ventunenne è arrivato a Firenze in prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 12, che può diventare obbligo al verificarsi di una condizione. E cioè alla prima partita che giocherà la Fiorentina da dopo il 5 febbraio, con o senza Njie. Una formalità, al verificarsi della quale scatterà un contratto di altri 4 anni per mezzo milione netto a stagione. Un acquisto lungimirante e, stando alle premesse, azzeccatissimo.