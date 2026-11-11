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Fiorentina, la ricetta: il piano di rilancio post-sosta in 5 mosse

Dai numeri al gioco e il recupero degli infortunati: il focus punto per punto sulla Viola
 
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Francesco Gensini
Francesco Gensini

10 min

Pubblicato il 11.11.2026, 09:37

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Nove punti in otto partite. No, nessun errore, le partite del campionato già in archivio sono undici, ma otto appartengono alla Fiorentina nel Vanoli-bis e quelle contano per individuare pregi, difetti, correzioni, certezze, dubbi della squadra viola nell’intervallo tra le due soste: che poi è appunto il periodo con il nuovo-vecchio tecnico i n panchina. Nove punti frutto di due vittorie e tre pareggi (tre anche le sconfitte sempre in queste nove, tutte di fila) a una media di poco più di un punto a partita (1,12 per la precisione) che significa salvezza tranquilla sotto lo striscione d’arrivo.

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Poteva fare di più la Fiorentina? Sicuramente. È stato comunque un discreto (altro) inizio dopo quello choc da tre sconfitte su tre con nove gol subìti che è costato l’esonero a Fabio Grosso? Sicuramente. Una cosa è sicura, anzi due: la Fiorentina è ancora una squadra incompiuta e, soprattutto, dopo undici giornate complessive e due mesi e mezzo di campionato non si capisce ancora né quali possano diventare le ambizioni né l’orizzonte della stagione per De Gea e compagni. Forse è naturale che sia ancora così, viste quante e quali cose sono accadute sotto il cielo di Firenze da metà agosto in poi, forse no. Ma per cancellare lo scenario (triste, bigio) intorno al Viola Park che vada a raccontare una stagione di transizione/anonimato/quota 40, serve che il terzo inizio da Monza in poi lunedì 23 sia davvero sprint.

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