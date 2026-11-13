Toldo e l'incredibile retroscena sullo spogliatoio della Fiorentina: “Oliveira portava un falco"

Incredibile retroscena raccontato da Francesco Toldo nel corso di un'intervista pubblicata sul canale YouTube della Fiorentina. Ricordando i suoi trascorsi con la Viola l'ex portiere ha spiegato: "All'epoca ne succedevano di tutti i colori. Cioè, pensare solo che Oliveira veniva col falco. Un falco vero, eh. Lo appoggiava nello spogliatoio dove si cambiava. E questa è una cosa che dove la trovi? Era un falco grande, sembrava un'aquila per quanto era grande. Sul becco gli metteva una museruola. Lui arrivava col falco, lo metteva dove si spogliava. Si spogliava e il falco era lì, che guardava tutti. E tutti ridevamo per questa scena. Cioè, dove la vedi una cosa del genere? Non la vedi mica. Ancora adesso ci sentiamo con Lulù Oliveira".