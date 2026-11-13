Toldo e l'incredibile retroscena sullo spogliatoio della Fiorentina: “Oliveira portava un falco"
Incredibile retroscena raccontato da Francesco Toldo nel corso di un'intervista pubblicata sul canale YouTube della Fiorentina. Ricordando i suoi trascorsi con la Viola l'ex portiere ha spiegato: "All'epoca ne succedevano di tutti i colori. Cioè, pensare solo che Oliveira veniva col falco. Un falco vero, eh. Lo appoggiava nello spogliatoio dove si cambiava. E questa è una cosa che dove la trovi? Era un falco grande, sembrava un'aquila per quanto era grande. Sul becco gli metteva una museruola. Lui arrivava col falco, lo metteva dove si spogliava. Si spogliava e il falco era lì, che guardava tutti. E tutti ridevamo per questa scena. Cioè, dove la vedi una cosa del genere? Non la vedi mica. Ancora adesso ci sentiamo con Lulù Oliveira".
Toldo e il retroscena su Edmundo: "Sono passati vent'anni, se ne può parlare"
Spazio anche a un retroscena su Edumundo: "Edmundo ne faceva una al giorno. Partitina del giovedì contro la Primavera, un povero difensore della Primavera gli ha fatto un'entrata, questo si è girato e gli ha dato un pugno. Ma un pugno in pieno viso. Steso l'uomo. Malesani: "Via tutti!". Partita sospesa e multa. Se ne può parlare. Sono passati vent'anni".
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