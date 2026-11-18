Il primo pallone nel Chaves. «La mia città, la mia terra, i luoghi del ricordo. Mi accompagnavano mamma e papà, pensavo solo a divertirmi e ad essere felice con i miei amici». Le giovanili nel Braga. «Ecco, quello è stato un momento delicato. Ho lasciato i miei e vivevo da una signora che lavorava per il club e mi ospitava. Studiavo e mi allenavo: dura lontano da casa, ma lì ho cominciato a pensare di poter diventare un calciatore». Valencia dai diciassette ai diciannove. «Ancora minorenne non potevo giocare tra i professionisti. Meglio il secondo anno, da gennaio in avanti. Esperienza comunque formativa». Infine, il Wolverhampton in Premier League 2. «Nuno Espirito Santo, tecnico portoghese dei Lupi, mi ha concesso un'occasione dopo aver parlato con il mio procuratore. Ho fatto tanto lavoro specifico sul campo e in palestra: ho messo insieme una sola presenza in Carabao Cup, ma il calcio inglese mi ha dato muscoli e mi ha abituato all’agonismo». Giri finiti: Famalicao e biglietto di ritorno per il Portogallo. «Sono arrivato come giovane da aggregare per la Primavera. Alla prima amichevole della stagione mi inseriscono tra i grandi e non esco più». Difatti, con 5 gol e 6 assist in 33 partite conquista lo Sporting. «Primo anno clamoroso. Vinciamo subito il titolo e io con 23 gol sono il capocannoniere del campionato (secondo l’ex viola Seferovic con 22 e nel mezzo alla classifica c’è anche Beto allora al Portimonense con 11, ndc). Lo Sporting mi ha cambiato la vita, mi ha fatto diventare un calciatore capace di salire fino alla nazionale. Mi ha dato tutto ed è stato tutto per me e per la mia famiglia». Dopo sei anni in biancoverde con 239 presenze e 97 reti, la Fiorentina: visto e preso l’ultimo giorno di mercato. «Avevo altri tre anni di contratto, avevo altre opportunità perché mi avevano prospettato che avrei potuto lasciare Lisbona, ma quando si è presentata una squadra storica e prestigiosa come la Fiorentina non ho avuto mezzo dubbio. Voglio andare a Firenze, ho detto al mio procuratore». Prestito a 2,5 milioni con diritto di riscatto a 22,5 che diventa obbligo condizionato: la formula del trasferimento può essere un problema. «Assolutamente no. La squadra è forte e il Viola Park è fantastico per fare il calciatore. Penso solo a ripagare la fiducia del club, dell'allenatore e dei tifosi. Lo voglio con tutto me stesso e darò il massimo, poi ad aprile-maggio vedremo». L’inizio di stagione è stato difficile per lei. «Dopo sei anni nello stesso club tutti i giorni con le stesse abitudini, mi ci è voluto un po’ per inserirmi in gruppo e nell’ambiente. Ma ora mi sento benissimo». E molto difficile per la Fiorentina. «Ci sono tanti calciatori nuovi e giovani, la squadra aveva a sua volta bisogno di tempo per acquisire l’identità giusta e le certezze nel gioco. Adesso ce le abbiamo e possiamo andare lontano». Quanto lontano? «Vanoli ci sta trasmettendo una mentalità vincente, ma nessun traguardo fissato. La strada è lunga, pensiamo a partita dopo partita col pensiero di poter vincere ogni volta».



Dalla metà campo in avanti ha ricoperto tutti i ruoli, ma proprio tutti. Una volta per tutte: qual è il suo preferito?

«Io sono un 8, oppure un 10, dipende dal contesto tattico, ma sempre o mezzala o trequartista, e soprattutto sempre in mezzo al campo. Amorim allo Sporting allargava i trequartisti sulla fascia e lì mi metteva, però poi mi accentravo per cercare l’assist o il gol, eppure da lì è venuto fuori erroneamente che io fossi un esterno. Ma a me piace stare al centro: tanto che un giorno, forse, farò il regista».



Il 4-2-3-1 attuale della Fiorentina è il sistema di gioco ideale per esaltare le sue doti tecniche?

«Si parla troppo di numeri, di moduli. Gli allenatori danno le indicazioni, organizzano e insegnano, poi sono le qualità dei calciatori a fare la differenza».



Vanoli la considera un esempio da seguire per i giovani.

«Lo ringrazio. Un esempio sì, ma naturalmente, niente di artefatto. Col lavoro e l'impegno negli allenamenti quotidiani».



Il Sassuolo è stato un punto di svolta per lei?

«Sì, lo spero. È sempre questione di spazi, dove trovarli e come sfruttarli. A Reggio Emilia ci sono riuscito. L'importante è farsi trovare sempre pronto mentalmente quando vieni chiamato in causa, che sia un minuto o novanta».





Se in Portogallo le chiedono di Firenze?

«Facile: dico che è meravigliosa. Abito in centro e mi godo la città, mentre le mie gemelle (due di un anno e mezzo, ndc) sono al nido».



E i tifosi viola la adorano.

«Sono incredibili. Mi hanno accolto in maniera straordinaria e, sono sincero, non so nemmeno perché».



A proposito di Portogallo: da che parte sta tra Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo?

«Nessuna. Non ero in nazionale e non sono la persona adatta per giudicare. Cristiano è una leggenda e dobbiamo solo ringraziarlo: ha cambiato la nostra mentalità cambiando il calcio portoghese».



Sempre a proposito: il ritorno in nazionale è un suo obiettivo?

«Questo sì, dichiarato. Giocare con la maglia del proprio Paese è la cosa più bella nella carriera di un calciatore. Io, intanto, mi messaggio con i ragazzi della nazionale nella chat su whatsapp».



Visto che siamo in tema di calcio internazionale: che idea s’è fatto dell’Italia fuori dal Mondiale per tre edizioni di fila?

«Vale il discorso precedente: i problemi dell’Italia non li conosco e non mi esprimo ovviamente, ma il calcio italiano non lo considero in crisi. Non a livello di club, almeno. E comunque la Serie A, adesso che ci sono dentro, posso dire che è di un livello alto, molto alto sia tecnicamente che agonisticamente».



Torniamo alla Fiorentina: il compagno che più l’ha impressionata per qualità?

«Fagioli».

Una parola per descrivere De Gea?

«Vincente».



Una per Mastantuono?

«Fenomeno».



Una per Atta.

«Ne dico tre: maestro di calcio».



Fine del viaggio: ci darebbe il titolo per favore?

«Io sono ambizioso come lo è la Fiorentina: insieme siamo perfetti».