Bove e la voglia di tornare a giocare in Italia: "Sogna Firenze o Roma"
L'agente di Bove: "Sogna la Roma o la Fiorentina"
Dodici anni alla Roma non si cancellano, nemmeno dopo il finale amaro che nel 2024 lo ha portato a trasferirsi a Firenze. I colori giallorossi sono rimasti dentro Edo, così come l’affetto per la Fiorentina, che dopo l’arresto cardiaco del dicembre 2024 gli è stata accanto, sostenendolo e incoraggiandolo a non smettere di sognare. A confermare la speranza di un ritorno in Italia è stato il suo agente, Diego Tavano, ai microfoni di Radio Sportiva: "Il Watford spero sia solo una bellissima parentesi. Ho un grandissimo rispetto per la società del presidente Pozzo che ringrazio perché ci ha dato la grande opportunità di rientrare nel calcio che conta. La Championship è un torneo difficile, per intensità è quasi al livello della Premier, quel campionato che Edo sogna di conquistare. Poi se qualcosa in Italia dovesse cambiare nei regolamenti, allora magari potrebbe starci un ritorno fantastico e da sogno alla Roma o alla Fiorentina. Sicuramente in uno di questi due club, non in altri". Un ritorno suggestivo, ma legato a un cambiamento dei regolamenti italiani sull’abilitazione sportiva, al momento difficile da immaginare. Intanto il Watford continua a rappresentare per lui un’opportunità per riavvicinarsi sempre di più al calcio di prima fascia. E già questo è un passo importantissimo. A gennaio poi è attesa la calendarizzazione del provvedimento sulla legge che porta il suo nome. Il primo sogno da realizzare, prima ancora di tornare a indossare una maglia in Serie A.
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