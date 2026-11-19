L'agente di Bove: "Sogna la Roma o la Fiorentina"

- Il ritorno in Italia, magari con una delle due squadre della sua vita. Bove non smette di crederci . Perché ci sono maglie che non si dimenticano e sogni che nemmeno le prove più difficili riescono a spegnere. Edoardo ne custodisce due nell’anima: quella della, il suo primo grande amore, e quella della, diventata una seconda famiglia nel momento più drammatico della sua vita. Il desiderio è tornare a indossarne almeno una, magari un giorno, quando le condizioni e se i regolamenti lo permetteranno. Una speranza che continua ad accompagnarlo nel suo percorso verso il futuro. Prima, però, c’è una battaglia ancora più importante: portare a compimento la legge che porta il suo nome, ferma da troppo tempo per mancanza di fondi. Dopo quello che ha vissuto sulla propria pelle, Bove vuole trasformare la sua esperienza in uno strumento concreto per diffondere la cultura del primo soccorso e della rianimazione cardiopolmonare.

Dodici anni alla Roma non si cancellano, nemmeno dopo il finale amaro che nel 2024 lo ha portato a trasferirsi a Firenze. I colori giallorossi sono rimasti dentro Edo, così come l’affetto per la Fiorentina, che dopo l’arresto cardiaco del dicembre 2024 gli è stata accanto, sostenendolo e incoraggiandolo a non smettere di sognare. A confermare la speranza di un ritorno in Italia è stato il suo agente, Diego Tavano, ai microfoni di Radio Sportiva: "Il Watford spero sia solo una bellissima parentesi. Ho un grandissimo rispetto per la società del presidente Pozzo che ringrazio perché ci ha dato la grande opportunità di rientrare nel calcio che conta. La Championship è un torneo difficile, per intensità è quasi al livello della Premier, quel campionato che Edo sogna di conquistare. Poi se qualcosa in Italia dovesse cambiare nei regolamenti, allora magari potrebbe starci un ritorno fantastico e da sogno alla Roma o alla Fiorentina. Sicuramente in uno di questi due club, non in altri". Un ritorno suggestivo, ma legato a un cambiamento dei regolamenti italiani sull’abilitazione sportiva, al momento difficile da immaginare. Intanto il Watford continua a rappresentare per lui un’opportunità per riavvicinarsi sempre di più al calcio di prima fascia. E già questo è un passo importantissimo. A gennaio poi è attesa la calendarizzazione del provvedimento sulla legge che porta il suo nome. Il primo sogno da realizzare, prima ancora di tornare a indossare una maglia in Serie A.