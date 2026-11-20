Palladino punisce Heggem, non sarà convocato contro l'Udinese: "Ha esagerato"
Raffaele Palladino fa fuori Torbjorn Heggem. Il difensore norvegese del Bologna, che durante la sosta ha espresso il proprio malumore per il mancato impiego nelle ultime partite, ipotizzando l'addio a gennaio, non è stato convocato per la sfida contro l'Udinese. "Gli ho parlato, non convocato per l'Udinese. Certe sue parole sono state strumentalizzate ma lui ha esagerato", ha detto l'allenatore dando un segnale al giocatore e al gruppo, in vista del mercato, ma anche delle imminenti sfide di campionato.
Palladino vuole un Bologna offensivo
Palladino arrivò sulla panchina rossoblù dicendo di voler arrivare a "rompere le scatole a quelle davanti": reduce da quattro vittorie consecutive e cinque nelle ultime sei uscite ora il Bologna è tre punti dal sesto posto e il calendario prevede la sfida con l'Udinese al Dall'Ara e poi una trasferta a Venezia: "La gara di domenica può essere uno spartiacque. Sarà importantissima e difficilissima, perché i bianconeri hanno cambiato allenatore e hanno individualità forti, non meritano la classifica che hanno. Non dobbiamo mollare un centimetro e non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti o c'è il rischio di tornare sotto, è un attimo". Palladino vuole un Bologna offensivo: "Cambiaghi, Bernardeschi e Orsolini insieme? Mi stuzzica l'idea, voglio poter impiegare più giocatori forti possibili, anche a scapito di qualche equilibrio. A sinistra, senza Miranda, ho Alhassane che è tornato solo ieri dalla nazionale. Domani deciderò su alcune soluzioni che ho provato". Traduzione: Cambiaghi e Mbangula.
Assente El Azzouzi
Intanto, non avrà El Azzouzi, out due settimane per una lesione all'adduttore, e punta a restituire minuti a Moro, alle spalle di Ferguson e Pobega. E a chi gli chiede se avrebbe meritato la riconferma a Firenze e Bergamo risponde: "Non sta a me dirlo. Cerco di fare del mio meglio e lasciare un bel ricordo. Monza, Fiorentina e Atalanta hanno avuto qualche difficoltà dopo il mio addio ma io resto sempre tifoso delle squadre che ho allenato e auguro loro il meglio. Ora voglio solo dare il mio massimo per il Bologna. Siamo sulla strada giusta e vogliamo continuare a crescere e andare più in alto possibile".
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