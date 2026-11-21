Mateo Pellegrino è il perno offensivo viola. Non è un’opinione ma un fatto. Lo ha meritato attraverso la bontà delle sue prestazioni, che da qualche settimana a questa parte sono tornate altisonanti: l’ex Parma ha segnato 2 gol di fila tra Sassuolo e Juventus. L’ultimo avvalorato dalla mitraglia evocativa di Gabriel Omar Batistuta, non un giocatore qualunque per i tifosi fiorentini. Pellegrino si è affermato con l’ostinazione di chi non dà mai niente per scontato, approfittando di ogni occasione anche quando rischiava di non toccargliene mezza.

I numeri di Pellegrino LE STATISTICHE. Lo dicono i dati, che non mentono mai: l’argentino ha messo a referto 4 gol in Serie A, a fronte di un xG da 1,99. Ciò significa che, secondo la probabilità che un tiro si trasformi in rete, avrebbe dovuto segnarne al massimo 2. Invece ne conta il doppio. Senza considerare quello realizzato in Coppa Italia col Pisa. L’attaccante sta andando oltre le aspettative statistiche, dimostrandosi tenace, concreto e diligente. Qualità che affiorano chiare nella sistematicità con cui vince i duelli aerei, già 27 su 48. Vale a dire il 56,2%. Si presenta assiduamente in area di rigore con 17 conclusioni totali, 7 tiri nello specchio, 6 conclusioni di testa.