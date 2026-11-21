Pellegrino si è preso la Fiorentina: arrivato come vice, ora è il titolare di Vanoli
Mateo Pellegrino è il perno offensivo viola. Non è un’opinione ma un fatto. Lo ha meritato attraverso la bontà delle sue prestazioni, che da qualche settimana a questa parte sono tornate altisonanti: l’ex Parma ha segnato 2 gol di fila tra Sassuolo e Juventus. L’ultimo avvalorato dalla mitraglia evocativa di Gabriel Omar Batistuta, non un giocatore qualunque per i tifosi fiorentini. Pellegrino si è affermato con l’ostinazione di chi non dà mai niente per scontato, approfittando di ogni occasione anche quando rischiava di non toccargliene mezza.
I numeri di Pellegrino
LE STATISTICHE. Lo dicono i dati, che non mentono mai: l’argentino ha messo a referto 4 gol in Serie A, a fronte di un xG da 1,99. Ciò significa che, secondo la probabilità che un tiro si trasformi in rete, avrebbe dovuto segnarne al massimo 2. Invece ne conta il doppio. Senza considerare quello realizzato in Coppa Italia col Pisa. L’attaccante sta andando oltre le aspettative statistiche, dimostrandosi tenace, concreto e diligente. Qualità che affiorano chiare nella sistematicità con cui vince i duelli aerei, già 27 su 48. Vale a dire il 56,2%. Si presenta assiduamente in area di rigore con 17 conclusioni totali, 7 tiri nello specchio, 6 conclusioni di testa.
Pellegrino si è preso la Fiorentina
IL CONFRONTO. Un biglietto da visita niente male al primo terzo del campionato, e che gli ha permesso di scalzare la concorrenza di Norberto Beto. Un po’ per meriti suoi, un po’ per demeriti del suo compagno di reparto. Pellegrino può considerarsi il centravanti titolare della Fiorentina: ci sono, infatti, pochi dubbi sulla sua presenza dal titolare lunedì sera a Monza. Paolo Vanoli si affiderà al suo istinto da rapace d’area. Ricordiamo inoltre che, dal primo gol di testa segnato in Serie A il 18 marzo 2025, il ragazzo ha realizzato 9 reti in questa maniera, al pari solo di Ante Budimir.
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