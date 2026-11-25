È una squadra senza capo né coda, gioca con una folla di attaccanti e segna meno di quanto dovrebbe, si difende senza mediani e prende una valanga di gol. E’ una squadra sbagliata, con una formazione sbagliata e un gioco sbagliato. Risultato finale: Fiorentina di nuovo a un passo dalla zona-retrocessione e con la seconda peggior difesa del campionato. Facciamo nomi e cognomi per cominciare (per tentare) di capirci qualcosa.

Un anno fa, di questi tempi, l’assenza (purtroppo inevitabile) di Rocco Commisso aveva creato al Parco Viola un vuoto di potere che ha portato a una perdita di orientamento da parte del club . Da qui la squadra allo sfascio, le dimissioni di Pradé, l’esonero di Pioli e l’incubo della retrocessione. Rocco ha lasciato anche la Fiorentina a suo figlio Joseph che, in momenti come questo, deve essere presente a Firenze. La delega va bene quando va bene, non ora.

La gestione di Paratici

La linea di mercato della Fiorentina è chiara e condivisibile. Giocatori giovani e di qualità, ragazzi che si faranno come Oulai, Valdepenas, Mastantuono e Njie. Una linea indirizzata verso l’aspetto tecnico, verso la qualità. Ma in questa costruzione manca (e mancava già l’anno scorso) il centrocampista di “protezione”, il giocatore che impedisce le imbucate e assicura alla squadra una fase difensiva più solida. Quel giocatore non è Fagioli e nemmeno Oulai. Al Parco Viola ce n’era uno che in qualche modo poteva avvicinarsi a quelle caratteristiche, Rolando Mandragora, non troppo amato da queste parti (come se i 17 gol in due stagioni li avesse fatti qualcun altro) e ceduto al Torino. Gennaio è vicino, un tentativo in questa direzione può essere utile.

Vanoli in panchina

Se la linea della qualità offensiva non paga (risultati e prestazioni lo dicono in modo chiaro), bisogna cercare un’alternativa. Fin quando non avrà trovato il suo punto di equilibrio, la Fiorentina non può continuare a reggere quattro attaccanti con due soli centrocampisti. E’ troppo esposta, è sufficiente perdere un pallone e si ritrova gli avversari nella sua area di rigore. Lunedì sera al Monza è bastato entrare in partita dopo mezz’ora di niente per segnare e poi dilagare. Cambiamo fronte, prendiamo proprio quei primi 30 minuti con la Fiorentina in possesso palla. Se Mastantuono, Gonçalves e Gnonto hanno il pallone fra i piedi devono segnare o quanto meno crearne i presupposti, altrimenti non ha senso tenerli tutt’e tre insieme a Pellegrino. In realtà, l’unica buona occasione in quella mezz’ora è capitata sul piede di Oulai per un errore di Thiam, il portiere del Monza. In attesa del mercato, mettere dentro un centrocampista in più non farebbe male.