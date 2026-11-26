Paolo Vanoli e la Fiorentina perdono un tassello per le prossime partite. Durante la sconfitta fragorosa dei Viola a Monza il difensore brasiliano Viery si era fermato al 27esimo minuto prima di essere sostituito da Ranieri. Il club viola, infatti, ha reso noto che: "il calciatore Viery Fernandes è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell' infortunio occorso durante la gara di campionato Monza-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane". Il club fiorentino sarà impegnato in Friuli contro l' Udinese del neo allenatore Zanetti nel lunch-match della 13esima giornata di Serie A.

La Fiorentina in ritiro al Viola Park

È iniziato oggi al Viola Park il ritiro della Fiorentina, deciso dal club dopo la sconfitta di lunedì scorso a Monza. Dopo la seduta di allenamento l'intera rosa e lo staff tecnico sono rimasti all'interno del centro sportivo e ci rimarranno fino a sabato prossimo, giorno della partenza per Udine dove il giorno dopo affronteranno i bianconeri di Paolo Zanetti. La giornata in casa viola era iniziata nella tarda mattinata con l'arrivo di calciatori e dirigenza, a seguire pranzo e allenamento diviso fra campo e palestra. Non ha lavorato con il gruppo appunto Viery, che sarà rivalutato nelle prossime settimane. Seduta personalizzata anche per Marin Pongracic e Fabiano Parisi, il primo vittima dei postumi di una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra, mentre il secondo si è operato al ginocchio destro a maggio scorso dopo la rottura del legamento crociato anteriore. Contro l'Udinese si potrebbero rivedere dal 1' Fagioli ed Atta a centrocampo, e Ranieri in difesa, con il ritorno al 4-3-3. Nonostante il momento negativo in casa gigliata, sono attesi sugli spalti della Bluenergy Stadium circa 1500 tifosi viola. In programma domani un'unica seduta di allenamento.