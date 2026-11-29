Altri guai in casa Fiorentina. Contro l' Udinese i viola vanno all'intervallo sotto di un gol, firmato da Lovric, e nei minuti di recupero del primo tempo perdono anche David De Gea . Al 45'+2' lo spagnolo si è fermato per un problema muscolare al polpaccio destro e Vanoli ha dovuto mandare in campo Christensen. Lo stop di De Gea arriva proprio nella partita in cui lo spagnolo stava tenendo in piedi i suoi: nel primo tempo, l'estremo difensore era stato chiamato in causa più volte evitando un passivo più pesante.

Come si è fatto male De Gea e cosa filtra sulle sue condizioni

L'infortunio è arrivato su uno dei tanti interventi dello spagnolo. Dopo essersi disteso per respingere il pallone, De Gea è atterrato male e ha avvertito subito un dolore al polpaccio destro. Ha provato a restare in campo, ma nel recupero del primo tempo si è dovuto arrendere e lo staff medico ha deciso di non rischiare. Vanoli ha quindi inserito Christensen, a cui toccherà difendere la porta viola in un secondo tempo in cui la Fiorentina dovrà sbilanciarsi per cercare il pareggio e la rimonta. Ora si aspettano gli esami strumentali, che chiariranno l'entità del problema. Lo staff spera di escludere una lesione.