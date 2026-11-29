La Fiorentina cade ancora. A Udine basta il gol di Lovric all'8' per regalare i tre punti ai friulani e condannare i viola alla seconda sconfitta di fila . Nel post partita, Vanoli non cerca scuse: "Sento grande responsabilità, l a nostra gente e la mia società non si merita questo ". Il tecnico indica anche la strada da seguire, cioè una salvezza da conquistare il prima possibile con lo spirito della battaglia: "Mettiamo l'elmetto, dobbiamo essere compatti e arrivare velocemente a questi 40 punti, a partire da me e tutti i ragazzi".

Vanoli dopo Udinese-Fiorentina: "È la testa che non fa andare le gambe"

Per Vanoli il problema principale a oggi è mentale: "Abbiamo reagito dopo il gol, ma in questo momento qua è la testa che non fa andare le gambe", ha spiegato l'allenatore. "Il problema è che ci aspettavamo tutti dall'inizio una classifica diversa e quando ti trovi in questa situazione, prendere tanti gol quando cerchi equilibrio ti ferma le gambe". Rispetto alla gara di Monza un segnale di reazione c'è stato: "Dobbiamo trovare delle soluzioni". Il tecnico si mette in prima fila: "Il primo responsabile sono io e devo trovare il modo per uscire. Dobbiamo liberare la testa, fare tutti qualcosa in più, io in primis. Noi dobbiamo andare avanti sulle nostre qualità".

"Dobbiamo passare questo momento. Infortnio De Gea? Da valutare"

Sul piano tattico Vanoli ha spiegato le difficoltà incontrate: "Non riuscivamo a mettere molti cross. Atta in mezzo alle linee poteva creare qualche cosa, potevamo venire dentro con Gonçalves, come è successo nell'azione del palo. Si può parlare di tante soluzioni che abbiamo ma dobbiamo passare questo momento". Alla sconfitta si aggiunge la preoccupazione per De Gea, costretto a lasciare il campo per infortunio: "Non ho parlato col dottore, dovrebbe essere uscito per un problema muscolare al polpaccio. Nei prossimi giorni vedremo". In chiusura Vanoli ha mandato un messaggio di fiducia: "I ragazzi devono stare tranquilli, sono giovani, hanno qualità e devono capire che bisogna interpretare le partite in maniera diversa".