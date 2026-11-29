Incubo Fiorentina, l'ex Riganò è durissimo: "Siamo nella merd... bisogna darsi una svegliata!"
"Siamo in una situazione di me**a". Christian Riganò non usa giri di parole per descrivere il momento della Fiorentina dopo la sconfitta contro l'Udinese. Ai microfoni di Radio Bruno, l'ex centravanti viola ha lanciato un allarme chiaro: "Le giornate passano, ci avviciniamo a Natale e la situazione somiglia a quella della scorsa stagione, solo che non tutti gli anni sono uguali: è il momento di avere un po' di paura per darsi una svegliata. Se non arriva una reazione nemmeno così, bisogna cambiare mestiere".
"Zero punti giusti, deve parlare il campo"
Riganò parte dall'analisi delle ultime due gare, che boccia senza appello: "Abbiamo fatto due partite pessime ed è giusto aver raccolto zero punti". Nemmeno la trasferta in Friuli lo ha convinto: "Nel primo tempo hanno fatto meglio loro ed è giusto che abbiano vinto". Poi l'affondo sull'atteggiamento della squadra: "Le scuse durante la settimana contano poco, deve parlare il campo. Non mi interessano gli 11 chilometri corsi: voglio giocatori che sappiano giocare a calcio, fare l'assist, attaccare l'area e mettere un po' di pepe sulla gara".
"Via Vanoli? La responsabilità è di chi scende in campo ma..."
Sull'ipotesi di un cambio in panchina, Riganò è netto: "Se dovesse cambiare la panchina, resta il fatto che in campo ci vanno i calciatori: quando giocavo io a Firenze ho vissuto cambi di allenatore e ho sempre detto che la responsabilità è di chi scende in campo, perché non puoi mandare via venticinque giocatori. Questo però non assolve il lavoro tattico". Riganò fa fatica a riconoscere un'idea di gioco in questa Fiorentina: non vede un modo chiaro di muoversi senza palla, di smarcarsi o di verticalizzare". Riganò evidenzia anche un'assenza di manovra della squadra: "I passaggi all'indietro non sono costruzione, il calcio si fa andando avanti, anche provando e rischiando l'errore. Al momento non vedo un'impronta precisa di una squadra che sa cosa fare".
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