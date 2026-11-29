"Siamo in una situazione di me**a". Christian Riganò non usa giri di parole per descrivere il momento della Fiorentina dopo la sconfitta contro l'Udinese . Ai microfoni di Radio Bruno, l'ex centravanti viola ha lanciato un allarme chiaro: "Le giornate passano, ci avviciniamo a Natale e la situazione somiglia a quella della scorsa stagione, solo che non tutti gli anni sono uguali: è il momento di avere un po' di paura per darsi una svegliata . Se non arriva una reazione nemmeno così, bisogna cambiare mestiere ".

"Zero punti giusti, deve parlare il campo"

Riganò parte dall'analisi delle ultime due gare, che boccia senza appello: "Abbiamo fatto due partite pessime ed è giusto aver raccolto zero punti". Nemmeno la trasferta in Friuli lo ha convinto: "Nel primo tempo hanno fatto meglio loro ed è giusto che abbiano vinto". Poi l'affondo sull'atteggiamento della squadra: "Le scuse durante la settimana contano poco, deve parlare il campo. Non mi interessano gli 11 chilometri corsi: voglio giocatori che sappiano giocare a calcio, fare l'assist, attaccare l'area e mettere un po' di pepe sulla gara".

"Via Vanoli? La responsabilità è di chi scende in campo ma..."

Sull'ipotesi di un cambio in panchina, Riganò è netto: "Se dovesse cambiare la panchina, resta il fatto che in campo ci vanno i calciatori: quando giocavo io a Firenze ho vissuto cambi di allenatore e ho sempre detto che la responsabilità è di chi scende in campo, perché non puoi mandare via venticinque giocatori. Questo però non assolve il lavoro tattico". Riganò fa fatica a riconoscere un'idea di gioco in questa Fiorentina: non vede un modo chiaro di muoversi senza palla, di smarcarsi o di verticalizzare". Riganò evidenzia anche un'assenza di manovra della squadra: "I passaggi all'indietro non sono costruzione, il calcio si fa andando avanti, anche provando e rischiando l'errore. Al momento non vedo un'impronta precisa di una squadra che sa cosa fare".