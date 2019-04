Serie A Frosinone, Gori ha lavorato a parte

FROSINONE - I giallazzurri sono tornati subito in campo dopo il bel successo di ieri, primo casalingo, contro il Parma. In vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina, domenica alle 12.30 al "Franchi". Gori ha lavorato a parte. Per Viviani, infortunatosi al flessore della coscia destra, solo terapie. Chi è sceso in campo contro gli emiliani ha svolto solo una seduta di scarico. Per il resto della rosa a disposizione di Marco Baroni una partitella a campo ridotto. Domani mattina, venerdì 5 aprile, i ciociari partiranno per la toscana dove sosterranno una seduta di allenamento nel pomeriggio.

