Totti e l'incontro a Frosinone con Di Francesco: c'è un motivo

FROSINONE - Un ospite d'eccezione alla 'Città dello Sport' di Ferentino per l'allenamento congiunto tra il Frosinone di Eusebio Di Francesco e la Primavera dei ciociari (tre tempi da 35' e risultato finale 8-0 con 4 reti di Kaio Jorge, 2 di Cuni e una a testa per Caso e Baez). A seguire la seduta c'era infatti anche Francesco Totti , ex capitano della Roma e anche ex compagno di squadra del tecnico gialloblù.

Totti, il figlio Cristian ha esordito con il Frosinone: la foto sui social

Totti a Frosinone: ecco perché

Per Totti un'occasione per riabbracciare un vecchio amico, ma anche per vedere all'opera suo figlio Cristian che dopo tanti anni in giallorosso si è trasferito nella formazione giovanile gialloblù allenata dall'ex laziale Angelo Adamo Grecucci. Un allenamento importante per i ciociari, attesi dopo la sosta per le nazionali dalla sfida contro il Sassuolo, ma anche per la Primavera che alla ripresa del campionato sarà impegnatà a Trigoria contro la Roma di Federico Guidi (lunedì 18 settembre ore 18:30). Una sfida da ex per Cristian Totti, un 'derby del cuore' per papà Francesco.